طريقة عمل طاجن سمك الثعابين

يقبل الكثيرون على شراء سمك الثعبان، حبث يتميز بانخفاض سعره، بالإضافة إلى أن طعم الصغير منه يشبه طعم الجمبري، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل سمك الثعبابين على طريقة الشيف هشام السيد، مقدم برنامج "شبكة وصنارة" على سي بي سي سفرة. المكونات سمكتان ثعابين. فلفل ألوان. فلفل حار. طماطم. صلصة طماطم. ثوم. Advertisements بصل أخضر. ملح وفلفل. زيت زيتون. قليل من الماء. طريقة التحضير يسلخ سمك الثعبان من الجلد وينظف من الداخل، ويوضع سليما في الطاجن. يقطع الفلفل والبصل والطماطم والثوم فى بولة، ويضاف له صلصة الطماطم ونصف كوب ماء، ويتبل بالملح والفلفل، ويضاف للطاجن ويقلب جيدا، ويضاف له الفلفل الحار، ويدخل الفرن لمدة 20-25 دقيقة.

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