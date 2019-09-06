طريقة عمل دبس الرمان

دبس الرمان هو سائل سميك يحضر من عصير ثمرات الرمان المكثف، طعمه شديد الحموضة مع القليل من الحلاوة ولونه رمانى قاتم. وإليكِ طريقة تحضير دبس الرمل في المنزل، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي. المقادير 4 أكواب عصير رمان. Advertisements ربع كوب سكر. ربع كوب عصير ليمون. ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون. طريقة التحضير - يوضع العصير مع السكر وعصير الليمون وملح الليمون على النار. - يترك حتى الغليان ثم تهدأ النار ويترك الخليط حتى يتبخر ويقصر ويغلظ القوام.

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