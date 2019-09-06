الإعلامية اللبنانية سازديل تجمد بويضاتها.. معلومات عنى كيم كاردشيان العرب

نشرت الإعلامية اللبنانية سازديل، صورة لها وهي ترتدي ثوب دخول غرفة العمليات الجراحية، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة: "اليوم عملت تفريز بويضات بمستشفى الجامعة الأمريكية لأنه حابة بعدين جيب أكتر من بيبي مع بعض إن شاء الله".

وكانت الإعلامية اللبنانية سازديل الملقبة بـ"كيم ماردشيان العرب"، أجرت عملية تجميد بويضات على خطى المصرية ريم مهنا داخل إحدى المستشفيات في بيروت.

ويعود لقب "كيم كاردشيان العرب" للإعلامية اللبنانية، للتشابه الواضح الذي يجمعها مع نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، فتمتلك سازديل بشرة داكنة وشعر أسود ناعم وتحاول أن تتخذ نفس أسلوب كيم كارداشيان في ارتداء الأزياء والاكسسوارات.

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بدأت سازديل حياتها المهنية عام 2010 عند التحاقها براديو "مارينا إف إم"، وقدمت به برنامج "حواء"، لتنضم بعد ذلك لقناة "ATV" وتقدم برنامج "هو وهي" الذي يتناول موضوعات اجتماعية ثقافية.

كانت المصرية ريم مهنى أجرت عملية تجميد البويضات، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، شرحت خلاله تفاصيل العملية: "الطبيب فتح منطقة البطن 3 أو 4 فتحات صغيرة، سحب البويضات ووضعها داخل ثلاجة لحفظها وتجميدها"، موضحة أنّ العملية لم تستغرق سوى ساعة واحدة، وأنّ البويضات يمكن حفظها لمدة 20 عاما.

وعن سبب إجراءها للعملية، قالت إنها مقتنعة أن أنسب وقت للزواج في سن الثلاثين: "قد يتأخر الزواج، ولا أدري حينها كيف ستكون الظروف وهل سأقابل مشكلات تعرقل حملي أم لا، حاولت البحث عن حل ووجدت أن تجميد البويضات يزيد فرص حملي بعد الزواج، كي لا أتعجل في الارتباط بأي شخص".