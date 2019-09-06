طريقة عمل كب كيك البيتزا

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"كب كيك البيتزا" من الأطعمة التي لاقت رواجا كبيرا خلال السنوات الماضية، والتي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز واللذيذ.
وفيما يلي خطوات تحضير كب كيك البيتزا، على طريقة الشيف الشربيني، الذي قدمها في برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة":
المقادير
كوبان دقيق
هوت دوج
ثوم
زعتر
ملح
زيتون
صلصة طماطم
ملعقتان زيت
كوب لبن
ملعقتان خميرة فورية
فلفل ألوان
كوب ماء
ملعقتان سكر
طماطم مجففة
جبنة موتزريلا
طريقة التحضير
- خلط الدقيق واللبن والماء والخميرة الفورية والزيت والسكر والملح جيدا، للحصول على عجين متماسك.
- وضع العجين على سطح يحتوي على دقيق، وتقطيعها إلى كرات أو مربعات تناسب قالب الكب كيك.
- خلط الزيت مع الزعتر والثوم والفلفل الألوان والهوت دوج والطماطم المجففة في طاسة على النار.
- وضع الخليط على العجينة مع الجبنة، وإدخالها الفرن.
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