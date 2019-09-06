8 نصائح لعلاج النحافة

ليست السمنة وحدها، فهناك سيدات تعاني النحافة التي تشوه مظهر الجسم، وبالتالي، تتسبب بشكل أو بآخر في حالة اكتئاب لمن يعانين منها عندما يواجه صعوبة في علاجها.

ويستعرض "هُن" في التقرير التالي، نصائح لعلاج النحافة وفقًا لخبيرة التغذية سالي فؤاد..

1- يجب أن يحصل الفرد على كمية من السعرات الحرارية تفوق احتياجاته اللازمة لممارسة النشاط المعتاد مع مراعاة أن تكون الزيادة بالتدريج.

2- تناول المزيد من البروتينات التي تساعد في بناء وتجديد خلايا الجسم.

3- تناول قدر كافي من المواد الدهنية والكربوهيدراتية.

4- الإقلال من تناول الخضروات (حتي لا تشبعي).

5- عدم تناول السوائل قبل الوجبات أو أثنائها حتى لا يقل تناول الطعام.

6- تنظيم مواعيد الأكل، وعدم إهمال تناول وجبة من الوجبات.

7- عدم تناول الحلوى أو المشروبات الغازية قبل الوجبة حتى لا تفسد الشهية.

8- ممارسة الرياضة البدنية بانتظام، لأنها تساعد على زيادة الشهية.

أطعمة ينصح بتناولها في حالات النحافة

1- الخبز بأنواعه.

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2- الأرز.

3- البطاطس.

4- البطاطا.

5- الكيك.

6- البسكويت.

7- الفطائر.

8- الآيس كريم

9- العسل.

10- المربى.

11- الحلاوة الطحينية.

12- البقوليات كالفول والعدس واللوبيا، واللبن ومنتجاته، واللحوم بأنواعها، والبيض.