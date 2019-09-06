الساليزون من الأطعمة الغربية الشهية، حيث يحبها الكبار والصغار، كما أنها ملائمة لكل المناسبات، مثل أعياد الميلاد، الأفراح، والتجمعات العائلية، يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل الساليزون بسهولة وسرعة في المنزل. مقادير الساليزون 100 جرام زبدة سائلة 3 بيضات 150 مل لبن 600 جرام دقيق 5 ملاعق كبيرة لبن بودرة ملح حسب الرغبة فلفل أسود Advertisements باكو بيكنج بودر روزماري زعتر طريقة تحضير الساليزون اخلطي الزبدة مع البيض بمضرب البيض، وضيفي اللبن السائل واللبن البودرة واخلطيهم مرة أخرى. اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، ثم ضيفيهم للخليط، ثم ضيفي الملح والفلفل والروزماري والزعتر. اخلطي جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم افردي العجين وشكليها بأشكال مختلفة. ضعي الساليزون في صينية الفرن فوق ورق الزبدة وادهني وجه الساليزون بصفار البيض ثم ادخليه الفرن على 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة. احشيه بحشوات مختلفة حسب الرغبة وقدميها باردة.

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