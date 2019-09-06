فيديو وصور.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص وملابس جريئة

اختارت الفنانة منة فضالي "لوك" أنثوي خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ36، ولكن المقاطع المصورة والصور التي نشرت عبر "السوشيال ميديا"، سببت حالة من الجدل بين من يرون أفعالها "سيئة"، وآخرين يرونها "جميلة وممثلة موهوبة".

احتفلت منة فضالي في أحد الكافيهات المخصصة للسهرات، ونشرت عبر صفحتها عددا من الصور مع أصدقائها، وكذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات راقصة لها من الحفل، إلا أن المواد المصورة تفاعل معها متابعي منة بطريقة سلبية.

من بين التعليقات التي جاءت على الفيديو، "إيه القرف ده يع"، و"حاجة مقززة بجد"، فيما رد آخرون على تلك الانتقادات، قائلين، "كل سنه وانتي طيبه يامنوش عقبال مليون سنه في صحة وسعاده وراحة"، و"سيبك من السلبيين انتي زي القمر".

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها منة فضالي الجدل خلال احتفالها بعيد ميلادها، فقد سبق واحتفلت به وهي ترقص على ترابيزة الاحتفال بينما تغني، ما أثار ردود فعل واسعة حينها في العام 2011. حيث ظهرت منة فضالي ترقص بهستيريا وحركات استعراضية غريبة، فيما انتشرت صور لها تحتضن الحاضرين، فيما هم آخرين بحملها على الأكتاف وبطرق مختلفة.

وارتدت منة فضالي "كروب توب"، من اللون الأحمر الناري من تصميم نجوى زهران، "أوفشولدرز"، له ذيل طويل من الجنب، على بنطلون جينز لبني فاتح، وأكملت اللوك بمكياج heavy وتسريحة شعر منسدل.

وكتبت منة فضالي على الصور التي شاركتها مع متابعيها تشكر أصدقائها على وجودهم في عيد ميلادها: "عيد ميلادي، شكرا جدا لكل صحابي اللي احتفلوا معايا، بحبكوا كلكوا، وشكرا لنجوى زهران على ملابسي".

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وتحرص الفنانة منة فضالي على مشاركة جمهورها ومتابعيها لحظاتها، ولقطات من حياتها اليومية، وتثير الجدل بين الحين والآخر بسبب جرأتها.