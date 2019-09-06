طريقة صنع كريم الأساس بالمنزل

لا يمكننا الاستغناء عن مستحضر كريم الأساس فهو من أساسيات مستحضرات التجميل التي يبنى عليها باقي المستحضرات ولا بد من أن يكون درجته مناسبة ولا يضر بالبشرة ويغلق المسام حتى لا يسبب مشكلات بالبشرة يعصب علاجها لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة صنعه بالمنزل كما تناولها موقع .thank your body
المكونات
مسحوق نبات الأروروت
القليل من مسحوق الكاكاو أو القرفة المطحونة مع جوز الطيب
القليل من زيت الجو جوبا أو زيت الزيتون
طريقة الصنع
نضع في علبة صغيرة ملعقة صغيرة من مسحوق نبات الأروروت ثم نضيف أليها تدريجيا مسحوق الكاكاو أو القرفة المطحونة حتى نحصل إلى درجة اللون المناسبة
ثم نضيف بضع قطرات من زيت الجو جوبا أو الزيتون حتى نحصل على القوام المناسب
ثم نضعه في علبه صغيرة ونحتفظ به
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