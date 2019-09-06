طريقة صنع كريم الأساس بالمنزل

لا يمكننا الاستغناء عن مستحضر كريم الأساس فهو من أساسيات مستحضرات التجميل التي يبنى عليها باقي المستحضرات ولا بد من أن يكون درجته مناسبة ولا يضر بالبشرة ويغلق المسام حتى لا يسبب مشكلات بالبشرة يعصب علاجها لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة صنعه بالمنزل كما تناولها موقع .thank your body

المكونات

مسحوق نبات الأروروت

القليل من مسحوق الكاكاو أو القرفة المطحونة مع جوز الطيب

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القليل من زيت الجو جوبا أو زيت الزيتون

طريقة الصنع

نضع في علبة صغيرة ملعقة صغيرة من مسحوق نبات الأروروت ثم نضيف أليها تدريجيا مسحوق الكاكاو أو القرفة المطحونة حتى نحصل إلى درجة اللون المناسبة

ثم نضيف بضع قطرات من زيت الجو جوبا أو الزيتون حتى نحصل على القوام المناسب

ثم نضعه في علبه صغيرة ونحتفظ به