يصيب 34 مليون طفل بالعالم.. إليك طرق الوقاية من فقدان السمع عند الصغار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

يواجه الملايين من الأطفال حول العالم مخاطر الإصابة بفقدان السمع، نتيجة عدم الانتباه إلى أسباب هذه المشكلة أو إجراء الفحص الدوري للرضع فور ولادتهم.

ويعاني 466 مليون شخص على مستوى العالم من فقدان السمع المسبب للعجز، أي 5% منهم 34 مليون طفلًا، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 900 مليون شخص عام 2050 بحسب منظمة الصحة العالمية.

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