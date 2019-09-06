اصنعي بنفسك ماسكرا في البيت

تعطي الماسكرا رونقا مختلفا للعيون، وأحيانا تتكلف كثير من الأموال، وأحيانا تسبب الحساسية والألم في العينين، ولكن هناك طريقة لصنعها في المنزل بمواد طبيعية كالتالي، بحسب ما نشر موقع "thank your body المتخصص في الموضة والجمال.

مكونات صنع الماسكرا

2 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

4 ملاعق كبيرة جل الألوة فيرا (الصبار).

1/2 - 1 ملعقة صغيرة من حبيبات شمع النحل.

1 - 2 كبسولة من الفحم الأسود أو مسحوق الكاكاو البني.

حاوية ماسكرا نظيفة.

ولكن يجب مراعاة إنه نظرًا للاختلافات في درجة الحرارة، قد ترغب في إضافة المزيد من شمع العسل لإعطاء المزيد من القوام السميك بالماسكرا.

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طريقة صنع الماسكرا

يوضع زيت جوز الهند وجل الصبار وشمع النحل المبشور في قدر صغير على نار خفيفة، قلبي حتى يذوب شمع العسل بالكامل.

يفتح 1-2 كبسولات من الفحم المنشط (اعتمادا على اللون المطلوب، حوالي 1/4 - 1/2 ملعقة شاي) وتصب في خليط جوز الهند، يحرك الخليط حتى الدمج بالكامل. ثم يزال من الحرارة.

يصب الخليط في كيس صغير من البلاستيك ويدفع إلى زاوية واحدة، ثم اقطعي حفرة صغيرة جدا في الزاوية.

يصب خليط الماسكرا في الحاوية المخصصة لها.

تغطى ويمكنك استخدامها.