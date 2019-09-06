الامارات | مصممون عالميون في «فاشن فورورد» دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصممون عالميون في «فاشن فورورد» دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم 10 مصممين سيشاركون في النسخة المقبلة من فاشن فورورد، مجموعة من تصاميمهم، ولمحة عن أساليبهم الخاصة بعالم الموضة، وذلك من خلال اللقاء الذي عقد أمس، في فندق مندرين أورينتال بدبي. وقد أعلن عن التقسيم الحاصل في النسخة الجديدة من «فاشن فورورد»، حيث سيتم تقديم عروض الأزياء بشكل منفصل عن عروض المجال التجاري والمخصص للبيع، كما تم الإعلان عن مشاركة مصممين عالميين في العروض المقبلة في أكتوبر. «الإمارات اليوم» تحدثت إلى مجموعة من المصممات اللواتي عرضن مجموعاتهن.
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