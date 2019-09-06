الامارات | «Colour by Numbers» تعود إلى إطلالة الستينات والثمانينات

شكرا لقرائتكم خبر عن «Colour by Numbers» تعود إلى إطلالة الستينات والثمانينات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمتاز المجموعة الأخيرة لفصلي الخريف والشتاء Colour by Numbers من تيد بيكر هذا العام بمزيج رائع من إطلالة الستينات والثمانينات، حيث نرى مجموعة من الرسومات المطبوعة المذهلة والأقمشة المشجرة التي تعود إلى حقبة الستينات؛ فتظهر خطوط الألوان المتناوبة على تنسيقات غير موسمية، ويتم دمجها مع الرسومات المجردة على فستان بلاسيه عصري.

فنجد فستاناً متوسط الطول مصنوعاً من النسيج القطني المخطط «بنقشة الجنجهام» مع بلوزة صوفية من القماش متعدد الألوان. وتنتشر الرسومات المستوحاة من زهر الخشخاش في حقبة الستينات الماضية، مع وجود التوقيع المزخرف، بما في ذلك بلوزات بياقة من بيتر بان والفساتين الملفوفة. وباستخدام قماش الكاكي المتين، تعطي تصاميم تيد الأنيقة في مجموعة Colour by Numbers لمسة ملونة تتدرج نحو ألوان جذابة غير متوقعة.

وخلال شهر سبتمبر الجاري، نجد مجموعة مستوحاة من حقبة السبعينات، مع لمسة بوهيمية جريئة ومزيج من نقشات البيزلي متعدد الألوان ورسومات الأزتيك الرائعة. وإذا ما نظرنا إلى مجموعة الملابس الرجالية الرئيسة من تيد بيكر- فنجد أن الرسومات الأساسية قد عاد لها بريقها بدرجات أكثر جرأة وإشراقاً من اللون الأحمر والأزرق شديد اللمعان وأصفر النيون، ناهيك عن إضافة تصاميم مجردة مستوحاة من رسومات الأزتيك الرائعة في كل نقشات البيزلي الموجودة على الفساتين المتدرجة والتنورات المستقيمة القصيرة.

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وإذا أمعنا النظر في تلك الموديلات، نجد أن تصاميم تيد بيكر في الأطقم قد امتازت بوجود شعار الثعلب المزخرف عليها، في حين امتازت مجموعة الألوان بمزيج من الألوان النحاسية كاللون البرتقالي المدمج مع الأحمر والبني مع لمسات من اللون الوردي الداكن.

أما عن الشطر الأخير من الموسم - بداية من شهر أكتوبر - فتقدم مجموعة Colour by Numbers ملابس الأعياد من حقبة الثمانينات؛ إذ تمتاز الفساتين السوارية القصيرة ذات الكتف الواحد المنقوشة بلمعتها البراقة، بالإضافة إلى السالوبيت مفتوحة الظهر، والسترات ذات الرسومات الغرافيكية، بداية من الأزياء العصرية المصنوعة من قماش الترتان المنقوش المكونة من قطعتين، وصولاً إلى الفساتين النسائية المزخرفة والسالوبيت القصير ذي الرقبة، نجد أن كل جانب من جوانب تصاميم تيد بيكر ما هو إلا انعكاس لروح المرح والخفة في موسم الأعياد (الكريسماس).

تُعد مجموعة Colour by Numbers من تيد بيكر بمثابة كبسولة معاصرة لتصاميمه الفريدة؛ إذ توفر زياً بسيطاً يحمل بين طياته أناقتك اليومية. المجموعة متاحة عبر الإنترنت على TedBaker.com أو في محالنا المختارة.