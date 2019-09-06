الامارات | مرسى دبي.. تجارب طعام واسترخاء لأفراد العائلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن مرسى دبي.. تجارب طعام واسترخاء لأفراد العائلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم فندق العنوان مرسى دبي عدداً متنوعاً من العروض التي ترضي جميع الأذواق واهتمامات العائلة، حيث يقدم مطعم مازينا كل يوم جمعة وجبة برانش المشاوي الاستثنائية لأفراد العائلة والأصدقاء التي تحضّر في المطابخ الخمسة الاستعراضية إلى جانب محطّة الشواء الحي. ويدعو المرسى رواده
إلى الاستمتاع بالراحة بجانب المسبح والتمتّع بالمناظرالأخّاذة من قلب مطعم شيدز. وفي أيام الثلاثاء
يقدم مطعم مازينا أشهى مأكولات بلاد المشرق ودول الخليج ولبنان والأردن ومصر.
وأصبح يوم الإثنين ممتعاً مع مطعم «نيزيساوسي جريل» الذي يقدّم تحدّياً صعباً لمحبّي اللحوم.
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