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طريقة عمل المايونيز في المنزل

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المايونيز من الأساسيات التي تضاف إلى معظم الأكلات ويفضله الكبار والصغار عند تناول السندويتشات ومعظم الوجبات السريعة لما يتمتع به من طعم ومذاق خاص به لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمله في المنزل كما جاءت علي سي بي سي سفرة.

المقادير

كوب من الزيت

بيضة متوسطة الحجم

رشة ملح

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ملعقة من الخل

طريقة التحضير

نقوم بخلط البيض مع الخل جيدا حتى يتكون الفوم ويصبح قوامه ثقيل

ثم نبدأ بإضافة الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخلط

ثم نضعه في برطمان ونقوم بحفظة في الثلاجة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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