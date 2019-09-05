طريقة عمل المايونيز في المنزل

المايونيز من الأساسيات التي تضاف إلى معظم الأكلات ويفضله الكبار والصغار عند تناول السندويتشات ومعظم الوجبات السريعة لما يتمتع به من طعم ومذاق خاص به لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمله في المنزل كما جاءت علي سي بي سي سفرة. المقادير كوب من الزيت بيضة متوسطة الحجم رشة ملح Advertisements ملعقة من الخل طريقة التحضير نقوم بخلط البيض مع الخل جيدا حتى يتكون الفوم ويصبح قوامه ثقيل ثم نبدأ بإضافة الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخلط ثم نضعه في برطمان ونقوم بحفظة في الثلاجة

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