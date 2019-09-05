الكريمة اللبناني أصبحت مكون أساسي للعديد من الوصفات الجديدة للأطعمة، وكل ما يطهى بالصوص الأبيض، وهي كذلك مكون أساسي لعدد من الأطعمة، لذا يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل كريمة لباني في البيت. المقادير كيلو لبن بلدي سايب (من اللبان). ماء مثلج. طريقة تحضير الكريمة اللباني يوضع اللبن على النار ليغلي، ثم تغلق النار. يوضع ثلج وماء مثلج في طبق عميق، ويوضع اللبن في طبق عميق آخر فوقه. Advertisements يفضل أن يكون قعر طبق اللبن ملامسا للماء المثلج والثلج. يخفق اللبن بالمضرب الكهربائي لمدة 15 دقيقة، حتى تكوين طبقات من القشطة. وكلما تكونت طبقة تزال وتوضع جانبا لتستخدم. يمكن حفظه في الثلاجة وضربه بالمضرب مجددا لتكوين طبقات جديدة من الكريمة. ترفع القشطة من وش اللبن وتوضع جانبا، ويخفق اللبن المتبقي للحصول على المزيد. للاستخدام للحادق يضاف لها ملعقة واحدة من الدقيق، وللحلو ملعقة من النشا.

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