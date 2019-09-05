5 أعراض للإصابة بـ"سرطان الثدي"

بات سرطان الثدي من الأمراض الشائعة بين النساء في مختلف دول العالم، خاصة اللاتي تخطين عمر الـ40، كما تظهر أعراض مرض سرطان الثدي عند الرجال أيضا، ومعروضون للإصابة بذلك الورم الخبيث والتي يجب اكتشافها مبكرا في مرحلتها الأولى، للتمكن من العلاج سريعا، قبل انتشار الخلايا السرطانية في الجسم. فيما يلي أعراض الإصابة بمرض سرطان الثدي وفقا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي.. - ظهور كتلة غير مؤلمة في الثدي. - نزول إفرازات صفراء اللون من الحلمة، وقد تكون مخلوطة بالدم. Advertisements - تغير لون الحلمة والجلد. - تشققات أو انكماشات في الحلمة. - ظهور أورام تحت الإبط.

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