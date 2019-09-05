آخرهن اللبنانية قمر.. فنانات عربيات أثرن الجدل بشعر "قرمزي" في 2019

"لن تصبحي كيم كاردشيان ولا كايلي جينر".. هذا أكثر انتقاد، تعرضت له الفنانة اللبنانية "قمر"، بسبب ظهورها بشعر "قرمزي"، عقب نشرها صورة بتلك الإطلالة اليوم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وذلك عقب تعرضها لهجوم الشهر الماضي، لظهورها بتلك الصبغة، وإتهامها بتقليد "كايلي".

ولم تكن الفنانة اللبنانية، هي أول من تظهر بذلك اللون خلال 2019، حيث فاجأت العديد من الفنانات جمهورهن، بالظهور بـ"لوك جريء" ممثل في "شعر قرمزي" بدرجات لونية مختلفة، مدشنات خط جديد في عالم الموضة.

ورصد "هن" أبرز الفنانات اللاتي اخترن الشعر "القرمزي"، نعرضها في التقرير التالي..

هيفاء وهبي

أطلت هيفاء بشعر "بمبي"، مع ارتداء فستان أبيض قصير، وسترة تحمل اللون نفسه، بالإضافة إلى "بوت" طويل، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير الماضي، بعد ظهورها بـ"اللوك الجرئ" نفسه، في جلسة تصوير لها خلال يناير الماضي.

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جيني إسبر

خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لجلسة تصوير جديدة، بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أسود "أوف شولدرز"، وقبعة قاتمة اللون، تظهر شعرها "بمبي" المموج.

بوسي شلبي

فاجأت الإعلامية بوسي شلبي الجمهور بـ"لوك" جديد، ممثل في شعر قصير بلوني الأبيض والروز، مع جمبسوت شفافة باللون "السيلفر" مزين بفصوص لامعة، من توقيع هاني البحيري، ومكياج سموكي لمجيد زهر، خلال حفل جوائز الموريكس دور 2019.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية قمر، ردت على منتقدي شعرها، قائلة عبر "إنستجرام": "خلاص قرفتوني لن تصبحي كايلي، ما حد بكون مكان حد في قمر واحدة.. وكايلي واحدة".