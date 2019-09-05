"لن تصبحي كيم كاردشيان".. هجوم على فنانة لبنانية بسبب "نيو لوك" جريء

هجوم كبير، تعرضت له الفنانة اللبنانية قمر، عقب عودتها للظهور مجددا بشعر "قرمزي" و"لوك" جريء، يشبه عائلة "كادرشيان"، في أحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت قمر، بشعر "قرمزي" طويل، بتسريحة "إنسيابية"، مرتدية فستان متوسط الطول، والذي تميز بأنه لامع ويحمل اللون القرمزي الفاتح، دون كتابة أى تعليق.

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وخلال 60 دقيقة، تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الذي حصد 10 آلاف تسجيل إعجاب ومئات التعليقات، أبرزها: "لن تصبحي كيم كاردشيان"، و"باين أوي إنك بتحاولي تبقي شبه كيم وأختها كايلي"، و"أنتِ أحلى من كايلي"، و"قمر متخصصة في إثارة الجدل"، و"أنتِ كايلي جينر تبع العرب".

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وردت الفنانة اللبنانية على تشبيهها بشقيقة كيم كادرشيان، في منشور آخر، قائلة: "خلاص قرفتوني لن تصبحي كايلي، ما حد بكون مكان حد في قمر واحدة.. وكايلي واحدة".

الفنانة اللبنانية قمر، ظهرت بشعر "قرمزي" في أغسطس الماضي، وتعرضت لانتقادات بسبب تشبيها بعائلة "كاردشيان"، ثم عادت للشعر الأسود، لترجع مجددا للظهور بالشعر الفاتح "المثير للجدل" مجددا.