دراسة: استئصال الرحم يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

أظهرت نتائج بحث جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، أن استئصال الرحم يزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية ومنها الاكتئاب.

وبحسب ما ذكره موقع "Mayo Clinic"، فإن استئصال الرحم له العديد من التأثيرات السلبية على الصحة العقلية والنفسية وخاصة إن تم في سن مبكرة.

ووفقًا لما ذكرته الدراسة، فإن خطر الإصابة بالاكتئاب والخرف وانفصام الشخصية يرتفع بنسبة 12% للنساء اللواتي يخضعن لإزالة الرحم في سن تتراوح بين 18 و35 عامًا.

وانتهت الدراسة إلى وجود ارتباط بين وظائف المخ والرحم من خلال الجهاز العصبي المركزي والذي يوصل إشارات المخ لباقي أعضاء الجسم.