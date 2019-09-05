استوحى إطلالتك الخريفية من منصات الأزياء العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نرمين الجلاد:

عادت موضة خريف 2020/2019 لحقبة السبعينات والثمانينات إذ ظهرت الأكتاف الكبيرة والأقمشة اللامعة بشكل كبير في أسابيع الموضة العالمية وشوارع لندن.

واعتمدت عروض الأزياء في ميلانو، ونيويورك، وباريس، على التصاميم التي تظهر جرأة وجاذبية النساء، وخطف أنظار المتابعين والمهتمين بالموضة.. كما انتشرت بعض الصيحات المختلفة التي جمعت بين العصرية والأناقة، ويستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز صيحات الموضة الرائجة لخريف 2019-2020:

-عرض Lacoste:

ختام فعاليات أسبوع الموضة بباريس لخريف وشتاء 2019، في عرض دار أزياء "Lacoste" لاكوست أحدث مجموعاتها لشتاء 2019، وتنوعت التصاميم بين الفساتين الطويلة، والبدل الكاملة، والجمبسوت. وجاءت أغلب التصاميم بألوان هادئة كالأبيض، والبيج، والجملي، واعتمدت التصاميم على صيحة "المونوكروم".

-عرض أزياء Gucci:

استطاع المصمم إليساندرو ميكايل، أن يخرج بعرض مميز، لفت أنظار جميع المهتمين بالموضة حول العالم، واعتمد في العرض على التصاميم الجديدة غير المعتادة، وتنوعت بين موضة العصور التاريخية، والعصور الحديثة، والإكسسوارت الغربية.

وطغت صيحة الموضة الواحدة "المونوكروم" على معظم التصاميم، وساد اللون الأبيض على العرض.. "ميكايل" حرص على الجمع بين التصاميم الشبابية المجنونة، والأزياء ذات الطابع الكلاسيكي الأنثوي، واستخدم الأقمشة البراقة، والترتر، والميتالك، وكان أكثر من لفت الانتباه في العرض موضة ارتداء الفستان فوق البنطلون.

وتنوعت التصاميم بين الفساتين الكلاسيك، والأزياء التي تعتمد على الكشاكش، والمعاطف الكبيرة، والبدل الرسمية.

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-عرض ماكس مارا:

عكست تصاميم ماكس مارا خلال أسبوع الموضة في ميلانو لموسم خريف 2019 إتقانًا عاليًا في الخياطة والتفاصيل. وضمت المجموعة طابعًا كلاسيكيًا.

برزت الأزياء الكلاسيكية والسترات الرسمية بصيحة المونوكروم التي سيطرت على العرض، وضم العرض الألوان القوية والنيون، والبدل النسائية باللون البيج

-عرض أزياء Coach:

اعتمد Stuart Vevers في تصاميمه على أزياء فترة السبعينيات، في مجموعته للأزياء الجاهزة لخريف 2019 ضمن أسبوع الموضة بنيويورك. وشمل العرض العديد من التصاميم التي احتوت على الأشكال الهندسية، ونقوش الزهور الملونة، والقمصان الواسعة، والمعاطف الفضفاضة، والفساتين الشيفون، وتدرجات الألوان الفاتحة والداكنة في تصميم واحد.

كما حرص ستيوارت فيفرز، على إدخال معاطف الفرو الفضفاضة بأشكال مختلفة، أضافت للتصميم حرية وطاقة، واستخدم الشراشيب الطويلة في نهاية تصميم المعاطف، وفضل ستيوارت فيفرز حقائب اليد الكبيرة.

-عرض مجموعة Marchesa:

واستطاعت عروض ماركيزا، أن يخطف أنظار الجميع في ختام أسبوع نيويورك للموضة، ووصفه خبراء الموضة بالمجموعة الخيالية، إذ حرصت مصممة الدار جورجينا شابمن، على تصميم 27 إطلالة تنبض بالحياة بأسلوب عصري ورومانسي.

واعتمد العرض على الفساتين الطويلة، التي احتوت على الكشاكش والتطريزات وأشكال الورود المختلفة. وحرصت جورحينا على استخدام التنوع في استخدام الأقمشة، إذ جمعت التول والساتان والدانتيل في بعض التصاميم، واستخدمت تقنية الرسم على القماش.

-عرض نعيم خان:

خطف نعيم خان الأنظار من خلال تصاميم العودة إلى حقبة السبعينات، بلمسات شرقية براقة، إذ حرص على التنوع بين الفساتين الكلاسيك، والكاجوال، والإطلالة المكونة من قطعتين، استلهم خان من خلالها تطريزات الأزهار والألوان القوية من الثقافة الهندية. وبرع نعيم في تزين فساتين السهرة بالكريستال، والريش، وبعض الإكسسوارات التي أضفت حيوية على العرض.