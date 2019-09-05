بريانكا تشوبرا ونيك جوناس يحصلان معاً على لقب الأكثر أناقة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى

نالت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا وزوجها نجم البوب الأميركي نيك جوناس لقب الأكثر أناقة في 2019 من مجلة "بيبول"، وهي المرة الأولى في تاريخ المجلة التي يتقاسم فيها زوجان هذا اللقب، حسب ما جاء فى موقع"العربية".

وتصدرت تشوبرا 37 عاماً التي كانت ملكة جمال العالم وحققت شهرة في هوليوود وبوليوود، وجوناس (26 عاماً) القائمة السنوية للمشاهير الأكثر أناقة التي تصدرها المجلة والتي شملت هذا العام الممثل بيلي بورتر وبطلة التنس سيرينا وليامز بالإضافة إلى رائدات عالم الأناقة مثل جنيفر لوبيز وليدي جاجا وسيلين ديون.

وقالت أندريا لافينثال، مديرة قسم الأناقة والجمال في المجلة، في حديث مع وكالة "رويترز": "هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يكون فيها رجل أو زوجان في المراكز الـ10 الأولى من القائمة، ناهيك عن حصولهما على لقب الأكثر أناقة. لكننا شعرنا بأن هذين الاثنين يستحقان اللقب".

وتزوجت تشوبرا من جوناس في نيودلهي في ديسمبر/كانون الأول عام 2018 ليصبحا من أشهر الأزواج في العالم.