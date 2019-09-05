العثور على ليبي تائه منذ 7 سنوات في غابات الأمازون.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عُثر أن المواطن الليبي حسين عمر حسين، في غابات الأمازون، بعدما اختفى منذ عام 2012، وعاد إلى بلاده بعد مغامرة طويلة وصل خلالها إلى أدغال البرازيل.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد انتشرت محنة هذا المواطن الليبي مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن بثت إحدى القنوات التلفزيونية البرازيلية شريطا وثائقيا له، ظهر فيه وهو يعيش حياة بدائية على أطراف غابة بهذا البلد النائي.

الشريط الوثائقي أظهر المواطن الليبي هائما على وجهه في البرازيل بعيدا عن أهله وبلاده، خاصة أن السبل تقطعت به بعد أن فقد جميع وثائقه الرسمية، وعاش متشردا على أطراف غابة في ولاية ميناوس، وتحديدا منذ عام 2015.

Advertisements

المغامر الليبي كان قد غادر أهله وذويه عام 1995، وبدأ مغامرة سافر خلالها إلى ألمانيا ومنها إلى البرازيل ثم كولومبيا، وعاد إلى البرازيل ليستقر به المقام تحت الأشجار في غابة موحشة.

وفي هذه الأثناء نشر شقيقه مقطع فيديو من مقر إقامته في ألمانيا، روى فيه شطرا من ملابسات هذه المحنة، مشيرا إلى أن الأسرة كانت تظن أن ابنها فارق الحياة بعد أن انقطعت أخباره لأكثر من 7 سنوات.

ومن حسن حظ حسين عمر حسين، أنه التقى ذات مرة برجال شرطة قص عليهم ظروفه فطلبوا منه أن يكتب رسالة لسفارة بلاده.

الدبلوماسيون الليبيون بادروا إثر ذلك إلى تقديم العون وإجراء اتصالات أفضت إلى انتقال الليبي التائه إلى العاصمة برازيليا، ومن ثم غادر سالما إلى طرابلس لملاقاة أهله بعد طول غياب.