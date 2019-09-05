3 طرق مثالية لإذابة الزبدة في المنزل

الزبدة من الأطعمة التي تعتمد عليها العديد من ربات المنزل خلال طهي الوجبات المختلفة والحلوى، نظرا لما تضيفه من مذاق مميز ومختلف، وسط بحثهن عن طرق مثالية لتحويله للشكل السائل.

وفيما يلي 3 طرق فعالة وصحية لإذابة الزبدة، وفقا لخبراء متخصيين في مجال الصحة والتغذية لموقع "ميرور" البريطاني.

- وضع الزبدة خارج الثلاجة بعض الوقت، ما يؤدي لذوبانها بصورة طبيعية، ورغم أنها طريقة فعالة إلا أنها تستغرق مدة زمنية طويلة، لذا لا يمكن اتباع هذه الآلية عند الحاجة لتحضير الإفطار أو وجبة سريعة.

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- غلي مياه في وعاء وتركه لعدة دقائق، بعدها يفرغ الوعاء من الماء تماما، ويوضع قالب الزبدة به لمدة 20 دقيقة.

- ترك قالب الزبدة داخل كيس من النايلون تحت الإبط لمدة 20 دقيقة، ما يترتب عليه ذوبانه بشكل تدريجي.