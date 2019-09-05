فنانة كويتية عن إعلان زواج عمرو دياب بدينا الشربيني: "مكنتش أقصد"

خلال لقائها مع برنامج "إم بي سي تريندج"، تحدثت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عن كواليس الصورة التي جمعتها مع النجم عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، وتسببت في إثارة موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصفها للفنانة المصرية بـ"زوجة الهضبة".

وقالت هند: "كنت على نياتي، لما نزلت الصورة، ما كنت أقصد شيء"، مضيفة أنها توقعت أنهما متزوجان، نظرا لظهورهما العلني سويا باستمرار، متابعة: "الظاهر إني كشفت شيء مستور، لكني توقعت بحسن نية أنهما متزوجين".

وأشارت إلى أن الثنائي لما يخبراها أنهما متزوجان، خلال لقائها بهما بالصدفة في أحد المطاعم، مختتمة حديثها بالقول: "كانت صدفة جميلة فعلا إني أشوف عمرو دياب".

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تفاصيل صورة الفنانة الكويتية مع عمرو دياب ودينا الشربيني

في 27 أغسطس، نشرت الفنانة الكويتية صورة مع الثنائي، معلقة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب، سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يتكرر"، ما تسبب في تعرضها لانتقادات واسعة، بسبب تجاهلها لدينا الشربيني، ما اضطر "هند" لتعديل المنشور، مضيفة: "وزوجته دينا الشربيني".

وأطل دياب في الصورة بتيشرت أسود، وارتدت دينا أزياء منقوشة جمعت بين الأبيض والذهبي اللامع، مع تسريحة شعر "كيرلي"، فيما ارتدت "هند" أزياء صيفية صفراء اللون.