استشاري نفسي عن هوس الفتيات بـ"البث المباشر": هدفها زيادة الثقة بالنفس

"النهاردة أنا جبت فستان جديد عرفوني ايه رأيكوا، أنا زهقانة ومخنوقة جدا فقلت أطلع لايف"، جمل تبدأ بها بعض الفتيات فيديوهات البث المباشر عبر "فيس بوك"، دون تحديد الهدف من الفيديو أو وجود معلومة يمكن الاستفادة منها، وأحيانًا تلجأ بعض الفتيات لفيديوهات البث المباشر بشكل يومي وأحيانًا أثناء العمل.

ميار وقت الفراغ أجبرها على اللجوء للعالم الافتراضي

"أنا مش عارفة بطلع لايف ليه ولا إيه الهدف منه"، بهذه الكلمات بدأت ميار طارق، 18 عامًا، حديثها لـ "هُن"، محاولة التفكير في أسباب قيامها بعمل فيديوهات بث مباشر عبر فيس بوك، ولكنها سعت من خلال ذلك إلى التعامل مع وقت الفراغ الذي تمر به.

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تحول الهدف من فيديوهات أميرة إلى محاولة زيادة الثقة بالنفس

تستيقظ أميرة أحمد، 25 عامًا، كل يوم لتوثق كل لحظة في حياتها من خلال فيديو "لايف"، وأثناء ذهابها للعمل ليتحول ذلك إلى عادة يومية تمارسها كل يوم لا تتمكن من الاستغناء عنها، تقول: "بحب أعرف البنات أنا بعمل إيه في حياتي من أول ما بصحى لحد ما بنام بحس إن الموضوع ده بيزود ثقتي في نفسي".

استشاري علاقات أسرية: بعض الفتيات يعانين من هوس البث المباشر عبر الفيس بوك

أكد محمد هاني، الاستشاري النفسي، أن بعض الفتيات يعانين من هوس البث المباشر عبر السوشيال ميديا، بالإضافة للرغبة المستمرة في التقليد.

وقال لـ"هُن"، إن هدف بعض الفتيات من فيديوهات البث المباشر عبر صفحات "فيس بوك"، زيادة الثقة بأنفسهن: "أحيانا البنات بتبقى عايزة تعيش في قالب مختلف عن حياتها".