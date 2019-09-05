"صوتك بشع" هكذا رد متابعو "ميس حمدان" على مقطع فيديو لها

هجوم كبير تعرضت له الفنانة ميس حمدان، عقب نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وهي تغني أغنية "وافتكرت" للفنان محمد حماقي .

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الهجوم جاء رد على سؤال "ميس" لمتابعيها عن رأيهم في الأغنية " مين يا جماعة بيحب حماقي والأغنية دي زيي"، إلا أنها فوجئت بتعليقات وصلت لحد التجريح، بعضها طالبتها بالابتعاد عن الغناء والاكتفاء بالتمثيل في إشارة إلى أن صوتها سيئ.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "كرهتينا في الأغنية"، "صوتك بشع"، "اقتلوها قبل أن تتكاثر"، "إنتي ممثلة وبس يا ميس ركزي في شغلك "، و"بوظتي الأغنية".