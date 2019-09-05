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هجوم كبير تعرضت له الفنانة ميس حمدان، عقب نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وهي تغني أغنية "وافتكرت" للفنان محمد حماقي .
الهجوم جاء رد على سؤال "ميس" لمتابعيها عن رأيهم في الأغنية " مين يا جماعة بيحب حماقي والأغنية دي زيي"، إلا أنها فوجئت بتعليقات وصلت لحد التجريح، بعضها طالبتها بالابتعاد عن الغناء والاكتفاء بالتمثيل في إشارة إلى أن صوتها سيئ.
وجاءت التعليقات على النحو التالي: "كرهتينا في الأغنية"، "صوتك بشع"، "اقتلوها قبل أن تتكاثر"، "إنتي ممثلة وبس يا ميس ركزي في شغلك "، و"بوظتي الأغنية".
كانت هذه تفاصيل خبر "صوتك بشع" هكذا رد متابعو "ميس حمدان" على مقطع فيديو لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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