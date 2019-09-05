مجموعة رودارتيه لموسم ربيع 2020.. رومانسيةٌ عنوانها الخيال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالنسبة لمجموعتهما لموسم ربيع 2020، قرر المديران الإبداعيان للعلامة الأمريكية "رودارتيه" لورا وكيت موليفي، الانسحاب من معرض المدرج الكلاسيكي، ليقدما مجموعتهما الدافئة ضمن لوك بوك من خلال سلسلة من صور بورتريه حالمة.

وتم إصدار اللوك بوك قبل يومين من البداية الرسمية لأسبوع الموضة في نيويورك، وشارك في تصويره نخبةٌ من المشاهير، مثل الممثلة كريستين دانست، التي تألقت بفستان مطبع بطبعة البولكا دوت بياقة عنقٍ بارزة وأكمام منتفخة، والممثلة السمراء غابرييل يونيون، التي تألقت في فستانٍ فاخر مكشكش من قماش التول والكريب، والنجمة ليلى راينهارت، التي بدت عروسًا ساحرةً في فستان زفاف أثيري مزيّن بكشاكش التول على الأكتاف.

وكشفت لورا عن قرارها تقديم أحدث عروض رودارتيه من خلال صور البورتريه، بدلاً من عرض المدرج قائلةً: "نظرًا لأننا أصبحنا أكثر ثقةً وراحة في رؤيتنا الفنية ونرى حقًا ما هي شخصيتنا في عالم التصميم، فقد كان من الجيد حقًا التفكير بشكلٍ فني في خلق عالم وراء كل مجموعة، وقد أردنا إنشاء صورٍ مرسومةٍ يدويًا للإطلالات، في النهاية، حصلنا على صورٍ بهذه الجودة توحي بأنَّ شخصًا ما قد رسمها".

وتم تصوير اللوك بوك من طرف المصورة الشهيرة داريا كوباياشي ريتش، وتتميز بخلفيةٍ خياليةٍ غنيةٍ بالمناظر الطبيعية والأعمدة والمنحوتات اليونانية والسماء الزرقاء الزاهية، وهي تجسد بشكل مثالي الرومانسية الغريبة التي اشتهرت بها "رودارتيه"، كما أنَّ وفرة العناصر الدرامية الجريئة الممزوجةِ بلوحة ألوانٍ ناعمة وتفاصيل شديدة الأنوثة مثل اللؤلؤ، أثبتت أنَّ الملابس قويةٌ تمامًا مثل النساء اللائي يرتدينها.