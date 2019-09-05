بعد الذهاب للجيم.. 4 عصائر صحية تنقص وزنك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث: يمارس الكثيرين التمارين الرياضية للحصول على صحة جيدة أو التخلص من الوزن الزائد، وهناك بعض العصائر التي يمكن أن يساعد تناولها بعد أداء التمارين لفقدان الوزن. ويقدم "الكونسلتو" 4 عصائر طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل، وفقا لموقع "Onlymyhealth" للمزيد عن عصائر صحية تنقص وزنك.. اضغط هنا

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