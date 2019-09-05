من استوديوهات البرامج إلى "إنستجرام".. رانيا محمود ياسين "المنفعلة دائما"

يبدو أن عادة رانيا محمود ياسين هي الانفعال، سواء على شاشات التليفزيون، أو في ردها على متابعيها عبر "السوشيال ميديا"، حيث انفعلت على إحدى المتابعات لها عبر "إنستجرام"، ووصل الأمر إلى سبها.

بداية "المعركة الإلكترونية" كانت بنشر رانيا ياسين، صورة لها "سيلفي"، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فكتبت لها إحدى المعلقات، "ما أدري كيف زوجك متحملك.. الله يعينه"، وهو التعليق الذي أثار غضبا عارما لدى رانيا ياسين.

وكتبت الفنانة في ردها على التعليق: "وأنت متحملة نفسك إزاي طيب، اتهزقي شوية كده وكل يوم من أكاونت وأنا مش بزهق على فكرة، اتشتمي كل شوية يا عديمة الدم يا مهزأة".

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هذه ليست المرة الأولى التي تنفعل فيها رانيا محمود ياسين، فقد سبقها عدة مواقف، وثقتها كاميرات القنوات الفضائية التي ظهرت عليها، ويستعرض التقرير التالي أبرزها.

"برا يا كافر".. رانيا محمود ياسين تطرد ضيفها على الهواء

في إحدى حلقات برنامج صباح العاصمة في العام 2015، انفعلت الفنانة رانيا محمود ياسين بشدة، على ضيفها "الملحد"، والذي أتى لمناظرة مع ضيف آخر، وذلك بسبب عدم رغبته في أن يتحدث الطرف الآخر، فقالت رانيا، "يلا إحنا لا عايزين ملحدين ولا كفرة، إحنا بنقدم فكر عشان الناس تتعظ منه، من الكفر والإلحاد، والأفكار المشينة".

هاجمت مهرجان شرم الشيخ

تحدثت الإعلامية رانيا محمود ياسين في سبتمبر 2017، عن مهرجان السينما، وانفعلت خلال تحليلها في برنامج "مساء العاصمة"، الذي كان يذاع عبر قناة "العاصمة"، كلمات الفنانين في مهرجان شرم الشيخ، "ده كان مهزلة، مهرجان الفنكوش، وسهير المرشدي تنصلت منه، وده تهريج".