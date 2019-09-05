"لو مراتك بتحب التبذير".. خطوات تساعد في الحفاظ على ميزانية البيت

يواجه بعض الأزواج مشكلة مع زوجاتهم وهى عدم الاكتراث لحالة أزواجهن المادية، وإنفاق المال في شراء أشياء يمكن الاستغناء عنها، قدم موقع "موني كراشر" الإلكتروني مجموعة نصائح للزوج لمساعدته في ترشيد النفقات وتوفير المال.

إعداد ميزانية شهرية

الحرص على إعداد ميزانية شهرية بالتعاون مع الزوجة، واتباع خطة إنفاق حكيمة، وتساعد خطة الإنفاق على إقناع الزوجة بأن الأموال التي تنفقها على الأشياء غير الضرورية قد تتسبب بتراكم الديون.

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التعامل مع المشكلة بحكمة

تجنب الاتهامات للزوجة ولومها على إنفاق الكثير من المال في غير محله، لأن هذا الأسلوب يجعل التواصل أكثر صعوبة.

عقد اجتماعات مع الزوجة

يجب عقد اجتماعات مالية مع الزوجة إذا كانت زوجتك معتادة على الإسراف، لذا يجب عقد اجتماعات مالية معها بشكل منتظم لمناقشة ومراقبة سلوكها والتأكد من أنها أصبحت حريصة على الحفاظ على المصالح المالية.

التحكم في الإنفاق بشكل عملي

بعد إقناع زوجتك بضرورة الترشيد في النفقات، لا بد من أن تتبع طريقة عملية للتحكم بالإنفاق بشكل فعال. من خلال وضع مبالغ في مظاريف مغلقة والكتابة على كل ظرف الغرض الذي سيتم إنفاق المبلغ فيه.