علي جمعة: لا يشترط علم الزوجة بالطلقة الأولى حتى تقع الثانية

أجاب الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال، جاء نصه: "هل يشترط العلم بالطلقة الأولى حتى تقع الطلقة الثانية؟". وقال علي جمعة، خلال لقاء، جمعه بمريديه في أحد المساجد، إن ذلك "لا يُشترط"، موضحا أنه إذا طلق الرجل زوجته أول طلقة وأخفى هذا الطلاق عنها، وأرجعها وعاشا سويا ثم طلقها الطلقة الثانية، وعلمت زوجته بهذه الطلقة (الثانية) ثم أرجعها ثم بعد ذلك طلقها (الثالثة)، "وسألته: دي التانية؟ قال لها: لأ دي التالتة، لأنها مكنتش على علم بالطلقة الأولى، فلا بد أن تقبل، لكن ما فعله الرجل فيه شيء من الخسة والندالة وقلة الدين، ولابد أن يقع الطلاق".

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