بالفيديو.. دعوة فرح أحمد فهمي وهنا الزاهد: الحب والغيرة في قفص الزوجية

بطاقة دعوة بسيطة مكونة من إطار يتخلله ورود وعصفورة ترمز للحب، إضافة لكلمات بسيطة، أعلن من خلالها الفنان أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد، موعد زفافهما ومكان عقده، حيث من المقرر إقامة حفل زفافهما في فندق "الفورسيزون نايل بلازا القاهرة"، وذلك في 11 سبتمبر من الشهر الجاري.

ويرصد هُن ملامح تطور العلاقة بين الفنان أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد، منذ بداية تعارفهما حتى تحديدهما موعد الزفاف.

بداية تعارفهم

"مصادفة فنظرة فصداقة فقصة حب" هكذا كان التدرج الطبيعي لعلاقة الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، فهو رآها للمرة الأولى مصادفة في العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز"، تلاها مصادفتان أخريان بأحد المطاعم، توطدت علاقتهما في فترة قصيرة لم تتجاوز الـ30 يومًا، تعارف خلالها أفراد أسرتيهما حتى تمت خطبتها في أغسطس من العام الماضي، في حفل عائلي، فاجئ العديد من محبيهما.

وقال الفنان أحمد فهمي، إن فارق السن بينه وبين خطيبته الفنانة هنا الزاهد 13 عامًا تقريبًا، حيث يبلغ من العمر 38 عامًا، وتبلغ هنا 25، ورغم ذلك يشعر أن عقله نضج مؤخرًا.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc"، أن أسرتها عندما حضرت إلى أسرته كي يتعارفا، وجد نجل شقيقه يريد الاستحمام في البسين، مستطردًا: "طبعًا زعقتله قولتله عيب إحنا عندنا ضيوف، بس الواد أصر".

وتابع: "هنا الزاهد قالتلي طيب انزل معاه البسين بس شوية واطلع على طول، فأنا أول ما نزلت البسين، لاقيت مامتها حطت إيدها في إيد مامتي وقالوا نقرأ الفاتحة وأنا تحت بستحمى في البسين".

التعرض للانتقادات

منذ بداية إعلان خطبتهما، وقد واجه الثنائي انتقادات عديدة بسبب الفارق العمري بينهم، وهو ما تغاضت عنه هنا، بسبب مرونة تعامل أحمد إلى جانب اتصافه بالطيبة، بحسب ماقالته في برنامج "حفلة 11"، والمذاع عبر فضائية"ON E".

كما واجها انتقادا آخر بسبب ارتباطهما بعد أشهر من انفصاله عن زوجته السابقة منة حسين فهمي، وهو ما اعتبره "أحمد" انتقاد غير منطقي، قائلا إن الجمهور لا يعلم الكثير عن تفاصيل حياة الفنان الشخصية، ولا يعلمون سوى موعد انفصاله رسميًا، دون دراية بما يسبقه.

غيرة مفرطة

ومنذ إعلان خطبتهما، لا يترك "أحمد" فرصة للرد على متابعي "هنا" من خلال التعليقات، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فحين يُعلق أحد متابعيها بتعليق ساخر، أو بعبارة غزل، يرد عليه على الفور بردود تتنوع بين السخرية والحدة، التي يعتبرها البعض "غير لائقة"، وهو ما يثير غضبها، وتسبب في حظرها له لمدة يوم كامل كي يتوقف عن مواصلة التعليق على متابعيها.

كما تظهر غيرته في عدد من المواقف الأخرى، مثلما نشر صورة لـ"بوستر" فيلم "قصة حب"، مستبدلًا صورته بصورة الفنان أحمد حاتم بطل العمل، وعلق قائلا: "مش لو كنت أنا اللي عملت الفيلم ده كان أحسن"، وهو ما اعتبره البعض دليلا على غيرته المفرطة على خطيبته، والتي أكدتها "هنا" خلال حوارها في برنامج "حفلة 11" أيضًا، مشيرة إلى أنه أخبرها ذات مرة بحذف صورة لها نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، اعتبرها "جريئة ولا تتوافق مع براءتها المعهودة".

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بلوك على إنستجرام

كشفت الفنانة هنا الزاهد، أنها حظرت فهمي، على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وقالت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، "إنها قامت بعمل "بلوك" لخطيبها بسبب مشاجراته مع متابعيها وسبهم".

وتابعت: "عملت له بلوك ودخلت على الشتايم فضلت أمسح أمسح الشتايم وبعدين دخلت شيلت البلوك تاني ودخل تاني يشتم".

وأوضح أحمد فهمي، أنه يسب بعض المتابعين بسبب معاكساتهم لهنا الزاهد، مضيفًا: "أنا مقدر إنها ممثلة وحلوة بس فيه معاكسة بأدب وفيه معاكسة بقلة أدب".

ارتداء طرحة الزفاف

في يونيو الماضي، شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه، بمقطع فيديو ساخر، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "فهمي" يرتدي "طرحة" زفاف بيضاء، مع طوق من الورد، وهو يتناول الفطار، مُعلقًا: "أحلى صباح على جمهوري الجميل". وأظهر المقطع صوت خطيبته هنا الزاهد، وهي تقوم بتسجيل تلك المادة المصورة.

تحضيرات بيت الزوجية

في يوليو الماضي، شارك الإعلامي رامي رضوان، أحمد فهمي، تجهيز "بيت الزوجية"، وحصلت "الوطن"، على صور، لكواليس حلقة برنامج "8 الصبح"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "DMC"، والتي استضاف فيها فهمي، للحديث عن "بيت الزوجية"، وتحضيرات الزواج، وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، والأعمال الفنية التي يجهز لها الفترة المقبلة، وتفاصيل العلاقة مع النجم الكبير محمد هنيدي، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت عددًا كبيرًا من التغريدات والمنشورات الساخرة المتبادلة بينهما.

من أعلى السقالات

ظهر الفنان أحمد فهمي، أعلى "السقالات" المتواجدة داخل بيت الزوجية، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" متحدثا عن تحضيرات "عش الزوجية" مع هنا الزاهد، قائلا إن "خطيبته دمرت البيت القديم كله، وطلبت تجهيزات جديدة".

وأضاف فهمي: "خناقة عشان المشاية اللي تحت، أنا عايزها نجيلة، وهي عايزة مشاية، وجوا البيت، كل حاجة مش عجباها وكل حاجة تتغير"، متابعا: "الناس فاكرة هنا الزاهد كيوت، وخلي بالك منها، لا ده هي اللي بتعمل كل حاجة، لسه مخلص مسلسل 20 ساعة تصوير في اليوم قلت هريح، لقيتها جايبة العمال وجايالي".

تساؤل المتابعين عن موعد الزواج

تساؤلات عدة طرحها المتابعين، على الثنائي، أكثر من مرة حول ميعاد حفل الزفاف، وهو ما أعلنه فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع"إنستجرام"، ردًا عليهم، حيث شارك صورة جديدة تجمعه بهنا، وأرفق معها "إيموجي قلوب"، لترد الأخيرة بنفس "الإيموجي".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة التي حصدت 124 ألف تسجيل إعجاب، وتسألت إحدى المتابعات عن موعد زفافهما، ليرد "أحمد": "في شهر 9"، وتابعت الأخيرة: "متستعجلوش هما وراهم ايه، كل يوم جواز وطلاق"، ليرد الفنان على الفور: "بعد الشر".

تحديد موعد الزفاف

وكشف مصدر مقرب من فهمي والزاهد، مكان إقامة حفل زفافهما المرتقب وقال المصدر لـ"هن"، إن العروسين سيعقدان حفل زفافهما في فندق الفورسيزون نايل بلازا القاهرة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري.

وأضاف المصدر، أنَه جرت دعوة عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني، وبعض الإعلاميين، متابعًا: "اختاروا الوقت ده مخصوص، علشان يبقى قبل موعد إقامة مهرجان الجونة، والكل يحضر".