"الاكتئاب الموسمي".. تعرف على حالتك المزاجية من خلال برجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

تقلبات الطقس وتغير الفصول قد يكون له علاقة قوية بالاضطرابات التي تحدث للأشخاص، والتي تكون على هيئة اكتئاب ما يرتبط بفصلي الخريف والشتاء.

وقالت الدكتور رانيا شارود، خبيرة الفلك وعلم الأرقام لمصراوي، إنَّ الحوت يحتل صدارة الأبراج الأكثر تأثرًا بتغير الفصول فغالبًا ما يُصاب بالاكتئاب مع حلول فصلي الخريف والشتاء، ويتبعه السرطان، والعكس صحيح؛ فهناك أبراج أخرى تعيش حالة تفاؤل طوال فترة تغير الفصول، وفي السطور التالية تعرف على حالتك المزاجية من خلال برجك:

- الحوت: هو برج الحب والرومانسية عاشق للعطاء ومساعدة الآخرين، ويعشق كثيرًا عند الشعور بالاكتئاب الموسمي مشاهدة المناظر الخلابة، وقد تُغيِّر في حالته جلسة أمام البحر.

- السرطان: يحب الوضوح ويكره الشخصيات الشكاكة. الأجواء الشتوية تؤثر بالسلب عليه، وتدخله في حالة من المزاج المُتقلب.

- الجدي: من أكثر الأبراج تشاؤمًا ويشتهر بطاقته السلبية ومزاجه المتقلب المائل نحو الإحباط خاصة مع حلول الشتاء، يتصف بشكواه المتكررة وإحساسه الدائم بقلة التقدير والإهمال.

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- الدلو: يتسم الدلو بالتسامح لا يتأثر غالبًا بتغير الأجواء، و لا يعرف اليأس لديه قدرة على تحويل الهزيمة لنجاح. يملك مشاعر وأحاسيس مخلص لأقصى درجة.

-الحمل: شخصية مندفعة لا يؤمن بالتشاؤم خاصة عند تغير الفصول، يميل إلى الكآبة والغضب في حالة عدم الحصول على ما يريده.

-الجوزاء: يسهل إرضائه لأن انفعالاته سريعة مثل الأطفال، ويمكن أن تكون سهرة لطيفة أو دعوة عشاء بطريقة مميزة، وعندما يمر بحالة من الاكتئاب تزداد حساسيته ويفضل أن يبقى بمفرده.

-العذراء: يتميز مواليد هذا البرج بأنه مُحب لفصل الشتاء بأجوائه الممطرة وسمائه الشاحبة ولا يتأثر بتغير الفصول.

-العقرب: يعتبر أحد الأبراج الأكثر رومانسية، فهو الأقل اكتئاباً خلال تقلبات الطقس والأكثر سعادة.

-القوس: لدية قدرة على تجاوز الاكتئاب الموسمي، حيث ينقلب مزاجه بسرعة من الحزن إلى الفرح ومن الاكتئاب أو العصبية إلى الهدوء. فهو برج يمتلك ابتسامة مميزة تتسم غالباً بالعفوية النابعة من القلب.