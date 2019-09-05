بـ10 تصميمات عصرية وكلاسيكية.. إليك أحدث صيحات ديكور البوفيه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يبحث الكثير من الأشخاص دائماً عن قطع مميزة للأثاث المنزلي لتكتمل رفاهية منزلهم. ويعد البوفيه؛ من الأماكن التي يؤثر ترتيبها وجمالها على جمال المنزل ككل.

وفي السطور التالية؛ تعرفوا على أشكال وتصميمات مختلفة لديكور البوفيه، الذي يتنوع ما بين القطع العصرية والكلاسيكية.

- إذا كنت تبحث عن بوفيه يناسب طاولة طعامك العصرية، والتي تحتوي علي نسبة خشب أقل، خصوصاً من الخامات الفرنسية العريقة للرسام الفرنسي "رينيه روش"، فهذا البوفيه ذو الألوان المختلفة يناسبك كثيراً.

- مصمم الديكور العالمي "Glory Inc" عرض بوفيه يعود للعصور القديمة، لأنه مستوحى من العصور اللاتينية القديمة مع لمسة عصرية.

- عند تلوين الجدران بالألوان الفاتحة لابد أن تعتمد علي بوفيه من اللون الأسود مع لوحات فنية عصرية علي الجدران، على حسب ميولك الإبداعية.

- إذا كان منزلك مساحاته لا تقبل بوفيه بحجم كبير، فالمصمم كارول وايتنج عمل على شكل حديث كلاسيكي للبيت الصغيرة، ويمكنك إضافة بعض المرايات فوقها حتى تصل إلى شكل متناسق على الجدران.

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- إذا كنت ممن يفضلون اللون الأبيض في الأثاث المنزلي، وخصوصًا في البوفيه، فلابد أن تضيفي إليه الحائط الأسود الجيري ليعطيه جاذبية خاصة مع الحائط الأبيض.

- تعتبر صيحة الخشب الملتوي من أحدث الأشكال المميزة في عالم صيحات الديكور، وخاصة إذا كانت مميزة وعصرية، ويناسب هذا الشكل المنزل الحديث، ويمكن أن تزينه ببعض الورود.

- معروف أن الديكور الكلاسيكي يحتاج إلى مساحة كبيرة في المنزل، لكن مصمم الديكور Hecker Guthrie قدم بوفيه بمساحة صغيرة يفي ببقاء الأغراض الكبيرة دون أن يشعر أحد بمدى حجمه الصغير.

- إذا كنت تفضل بوفيه أنيق يناسب مساحة بيتك الحديث، فإليك تصميم توماس هامل الذي خلق بوفيه لمنزل أنيق وذكي.

- إذا كنت تبحث عن الرفاهية في منزلك إليك تصميم هذا المنزل في سيدني الذي صممته شركة Decus Interiors. ويحتوي ركن منطقة تناول الطعام على خزانة مصنوعة خصيصًا من تصميم Jonathan West.

- إذا كنت تفضل الأشكال النحاسية فإليك هذا التصميم الذي يعمل على ملئ الفراغات، وهذا يناسب المنازل الواسعة.