10 خطوات للتخلص من اكتئاب الخريف

يحدث عادة اكتئاب الخريف دون سبب يذكر، بحسب ما ذكرت "سبوتنيك"، يصاب هذا المريض بانخفاذ الرغبة في مزاولة الأنشطة، وكذلك يميل للعزلة الاجتماعية، وعدم رضا عن الشكل، والرغبة في البكاء.

وفيما يلي نعرض بعض النصائح لتجاوز فترة الاكتئاب الموسمي تلك، حسبما ذكرها موقع postpartumprogress.

الثبات

حاول دوما ممارسة عادة بشكل روتيني على مدار كل الفصول لتشعر بالامتنان.

الاحتياجات الأساسية

يجب الحصول على الاحتياجات الأساسية لجسدك، مثل عدد ساعات كافية من النوم، والتغذية السليمة وشرب المياه، وممارسة النشاط الحركي وعدم الاستسلام للخمول.

تجنب العزلة

حاول ألا تنقطع عن الصحبة والأصدقاء، الذين يسهمون بشكل مباشر في ضبط الحالة المزاجية، لذلك فحافظ على لقاء المقربين.

تحسين المزاج

حاول أن تسأل نفسك دوما ما عليك أن تفعل كي يزول الشعر بالاكتئاب والعزلة، وماذا تريد لكي تشعر بالسرور، هل تريد راحة، هل تريد ممارسة الرياضة، إلخ.

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اخفض الضغط

حاول أن تخفض الضغط عليك، خاصة إن كنت ممن لديهم سقف طموحات عال، فعند تغيير المناخ لابد وأن يحدث تغييرًا في روتينك، دون أن تقاوم هذا التغيير أو تنتقد نفسك بشأنه.

تكلم

يجب عليك التحدث إلى المقربين عما أحدثه تغير الفصول في مزاجك، فلابد وأن يسهم في تخفيفها عنك، فضلا عن أنه سيصبح أكثر تفهما لتقلباتك المزاجية في التعامل معه.

الألوان

أحد أسباب هذا النوع من الاكتئاب، هو فقدان البيئة الطبيعية لألوانها المبهجة، لذا حاول أن تكون بيئتك مفعمة بالألون الزاهية المبهجة.

التنفس

هو عملية طبيعية حيوية لا تنقطع، إلا أن التركيز على التنفس بطريقة صحيحة في حالات التوتر والضغط العصبي له أثر بالغ في إعادة الأمور إلى طبيعتها.

الاضطرابات العاطفية

وهو اضطراب نفسي، متعارف عليه لدى الأطباء، يبدأ في أواخر الخريف وبدايات الشتاء، يمكن أن يصف الطبيب أدوية معينة للشفاء منهـا، لذا يمكنك بزيارة الطبيب لطلب المساعدة.

مرحلة

كن على يقين أن ما تمر به من ضيق واكتئاب هو مجرد مرحلة لن تستمر سوى أيام قبل أن تستعيد عافيتك النفسية مرة أخرى.