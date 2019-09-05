بالصور.. ظهور نادر لزوجة الراحل محمود عبد العزيز مع نجليهما في مناسبة عائلية

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، متابعيه بصورة له مع والدته في أحدث ظهور للأخيرة أثناء حضورهم مناسبة عائلية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

جمعت الصورة الفنان مع شقيقه كريم محمود عبد العزيز، ووالدته جيلان، الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز، والتي لطالما كانت بعيدة عن الأضواء، لا تظهر في المناسبات الفنية ولا اللقاءات والبرامج التليفزيونية.

وعلق الفنان على الصورة بـ: "مع أخي ووالدتي والأستاذ عبدالعزيز ابن خال والدتي والسيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما، ألف مبروك".

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ويشارك حاليًا الفنان محمد محمود عبد العزيز فى الجزء الثانى من مسلسل "قيد عائلى"، بطولة ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلى، نضال الشافعى، صلاح عبدالله، هالة فاخر، وسيمون.