شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، متابعيه بصورة له مع والدته في أحدث ظهور للأخيرة أثناء حضورهم مناسبة عائلية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
جمعت الصورة الفنان مع شقيقه كريم محمود عبد العزيز، ووالدته جيلان، الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز، والتي لطالما كانت بعيدة عن الأضواء، لا تظهر في المناسبات الفنية ولا اللقاءات والبرامج التليفزيونية.
وعلق الفنان على الصورة بـ: "مع أخي ووالدتي والأستاذ عبدالعزيز ابن خال والدتي والسيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما، ألف مبروك".
ويشارك حاليًا الفنان محمد محمود عبد العزيز فى الجزء الثانى من مسلسل "قيد عائلى"، بطولة ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلى، نضال الشافعى، صلاح عبدالله، هالة فاخر، وسيمون.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ظهور نادر لزوجة الراحل محمود عبد العزيز مع نجليهما في مناسبة عائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.