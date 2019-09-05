الصنادل ذات الإصبع الواحد من الأنماط المفضلة لدى المشاهير في موسم الصيف

تعدُّ الصنادل ذات الإصبع الواحد من الأنماط المفضلة في موسم الصيف والتي يتبناها المشاهير والمؤثرون على حد سواء.

فقد شُوهدت الممثلة كاتي هولمز مؤخرًا وهي ترتدي زوجًا من الميول الجلدية الأنيقة من لوبوتان بالصورة الظلية الكلاسيكية؛ ما يدفع للبحث في الوجوه الشهيرة الأخرى التي أظهرت حبها لهذا الاتجاه مؤخرًا.

ورُصدت النجمة إيفا لونغوريا في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا الأسبوع وهي ترتدي صندلًا معدنيًا ذهبيًا مسطحًا يتميز بتصميم الحلقة الكبيرة في مقدمة القدم وتفصيل السلسلة، ونسقت إطلالتها مع مظهر أحادي اللون مكون من توب تانك وبنطلون مطابق باللون الأخضر الزيتوني.

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وفي وقت سابق من هذا الصيف، تم تصوير جيسيكا ألبا وهي ترتدي نسخة مستوحاة من صنادل الغلاديتور من الجلد الأسود بكعب خشبي، وقد نسقته مع فستان أبيض ماكسي بأكتاف منسدلة مطبع بطبعة البولكا دوت.

كما ارتدت جوليان هوغ صندلًا معدنيًا برونزيًا ضيقًا أبرز إصبع قدمها الكبير مع بدلة رياضية مكونة من صدرية براليت وبنطلون الليغينغز المطابق باللون البنفسجي الباهت، وأنهت إطلالتها بسترة كارديغان رمادية طويلة.

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