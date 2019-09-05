نوال الزغبي في فساتين السهرة … شاهدي أجمل الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:43 مساءً - تُعتبر نوال الزغبي واحدة من أشهر النجمات في الوطن العربي، والمميز فيها أنها استطاعت المحافظة على نجاحها وتألقها عبر السنوات، منذ دخولها عالم الموضة وإلى اليوم، كما أنها تميزت باطلالاتها اللافتة ولا سيّما في فساتين السهرة التي تختارها لمختلف المناسبات على المسرح في حفلاتها الخاصة والعامة، وأيضًا على السجادة الحمراء، وقد جمعنا اليوم صورًا لاطلالات نوال الزغبي في فساتين السهرة التي تألقت بها مؤخرًا، شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار لمناسباتكِ أنتِ أيضًا.



نوال الزغبي في فستان سهرة مميز

فستان سهرة بتصميم فاخر اختارته نوال الزغبي





لإحدى المناسبات مؤخرًا، شاهدنا نوال الزغبي وقد تألقت في اطلالة لافتة وأنثوية، عبارة عن فستان من قماش التول باللون الوردي الغني الداكن من لابوراجوازي Labourjoisie قماشه مطرز بحبات ناعمة من الكريستال البراق، وخصره محدد بحزام من الساتان، له فتحة طويلة على الساق أضافت على التصميم لمسات من الجاذبية، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية لافتة وصندلًا بكعب عالٍ.





فستان أسود كلاسيكي اختارته نوال الزغبي

نوال الزغبي في فستان سهرة أسود براق





لمناسبة ثانية شاهدنا نوال الزغبي، وقد عادت للون الأسود الذي يُعتبر من الألوان المفضلة لها، ولكثيرات من النجمات، وقد اختارته هذه المرة على فستان سهرة بتصميم كلاسيكي أنيق، حيث من الأعلى له قصة الكورسيه وتنورته طويلة ومنسدلة مع فتحة على الساق، خصره مزين بحزام له بكلة من الكريستال على شكل ريشة. وقد اختارت معه بعض المجوهرات الناعمة.





قصة الكتف الواحدة خيار نوال الزغبي لأحد فساتين السهرة

اعتمدت نوال الزغبي فستان سهرة بقصة الكتف الواحد





من الاطلالات اللافتة التي اعتمدتها نوال الزغبي مؤخرًا، كانت في فستان سهرة باللون الأحمر البرتقالي اختارته من دار لابورجوازي Labourjoisie تصميمه جمع بين النعومة والعصرية بقصة الكتف الواحدة الرائجة جدًّا هذا الموسم، له فتحة على الساق وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج من سانت لوران Saint Laurent وأقراطًا ماسية ناعمة.



نوال الزغبي في فساتين السهرة شاهدي أجمل الاطلالات التي اعتمدتها مؤخرًا، واستوحي من الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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