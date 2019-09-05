استوحي إطلالات اليوم الوطني السعودي من الفاشينيستات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:43 مساءً - لليوم الوطني طابع خاص ومميَّز عند السعوديين ومختلف الأشخاص من الدول العربية؛ حيث تتزيَّن الشوارع بالأعلام والبهجة، وتتزين المحالّ بالبالونات الخضراء. ومن أبرز ما يميِّز اليوم الوطني كثرة الناس الذين يَرْتَدُونَ اللون الأخضر بأشكال مميزة رمزًا لهذا اليوم، ولذا يمكنكِ عزيزتي أن تستوحي من الفاشينيستات العربيات بعض الأزياء المميَّزة التي يمكنها أن تُجَمِّلَ اطلالتَكِ في هذا اليوم الرائع.



جاءت نوف نبيل بفستان أخضر بأكمام طويلة مزيَّن بزهور عدة ملونة، أما شقيقتها نهى نبيل فقد تزينت بتنّورة منقوشة بخطوط ناعمة وبلوزة بحزام فيونكة وكشكشة من الأسفل، وفستان يكسوه الترتر بقَصَّة خصر مميزة.

نوف نبيل



ونسَّقت شوق محمد فستانًا أخضر رياضيًّا بكتابة مع حزام خصر أسود وكاب، وحقيبة وحذاء رياضي باللون الأسود، وفستانًا أخضر بأكمام منفوخة ومطاط، وجَمَّلَ الفستانَ حزامُ خصر وأزرار عدة في منطقة الصدر.

شوق محمد



كما تجمَّلَت فاطمة المؤمن بفستان واسع مزيَّن بزهور بيضاء وأوراق شجر خضراء مصمَّم بأكمام منفوخة، وتميزت بفستان ناعم وأنيق باللون الأخضر، مزيَّن بنقط بيضاء وأكمام قصيرة وقصة لافتة في البطن.

فاطمة المؤمن



أما هلا عبد الله فظهرت بفستان أخضر قصير بأكمام طويلة وحذاء بوت بُني يُكمل أناقتها، ونَسَّقَت فستانًا حريريًّا ناعمًا مع كاب وحذاء رياضيَّيْن.

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هلا عبد الله



في حين اختارت فوز الفهد فستانًا أخضر جينز بحزام خصر وجيوب ضخمة، وتألَّقَت بفستان أخضر بخطوط سوداء عريضة صُمِّمَ بشكلٍ مكشوف من الأسفل مع قَصَّةٍ مميزة.

فوز الفهد





وأما الدكتورة خلود، فقد ارتدت فستانًا أخضر قصيرًا بأكمام طويلة مُزَيَّنًا بكشكشة في منطقة الصدر وحزام خصر بُنّي، وتزينت روان حسين بفستان أخضر بأكمام شفافة طويلة وكشكشة وبشكل واسع من الأسفل.

الدكتورة خلود

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