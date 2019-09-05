نظارات شمسية عصرية ومميزة من فرح الهادي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - تهتمُّ الفنانة والفاشونيستا فرح الهادي بتفاصيل إطلالاتها، وبكل ما يميِّز مظهرها المتجدد دوماً، واهتمَّتْ اهتماماً واضحاً بالنظارات المميزة بالتصميمات والصيحات المختلفة والمختارة من عدة علامات متنوعة، اخترنا لكِ آخر أربعَ عشرةَ إطلالةً لفرح الهادي بالنظارات؛ لتنسيقها مع أزيائكِ.

نظارة مميزة وعصرية من فرح الهادي

تزينت فرح الهادي بنظارات زرقاء عصرية تناسب الفتيات في سن الشباب، وأخرى سوداء دائرية بسلسلة فضية وخرزات بيضاء لإطلالة أكثر تميزاً، ونظارة بإطار أبيض صغير وعدسات سوداء، وارتدتْ نظارةً سوداء دائرية بزينة بيضاء في الطرفين لمظهر أكثر أناقة وتميُّزاً، ونسَّقت نظارة بإطار بني ضخم وعدسات تميل للَّون الأحمر، وظهرت بنظارة سوداء بإطار يميل للضخامة، ونظارة مربعة بإطار شفاف مزيَّن بالخطوط الحمراء والخضراء في المنتصف، وأطلَّت بنظارة أكثر نعومة باللون الأحمر بتصميم عصري يميل للضخامة، كما تجملت بنظارة مربعة شفافة، وأخرى ضخمة باللون البني، وتألقت بنظارة خفيفة بعدسات سوداء ذات تصميم شبابي عصري، وأخرى بإطار ذهبي وعدسات بنية بتصميم عصري، وتزينت بنظارات ضخمة بفصوص فضية بحرفي الـD والـG من دلوتشي أند غابانا، ونظارة بيضاء عصرية بعدسات بنية.

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