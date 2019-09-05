أزياء ميتالك موضة هذا الموسم.. كيف تتألقين بها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - موضة الميتالك رائجة منذ مواسم، وأصبحنا نراها على مختلف التصميمات الرسمية منها والكاجوال، ودور الأزياء العالمية تستعين بهذه الأقمشة البراقة واللامعة في مختلف مجموعاتها، ولا سيّما أنها توحي بالعصرية والأناقة في آنٍ معًا، وقد لاحظنا أنّ موضة الميتالك مازالت مستمرة في موسم خريف وشتاء 2019-2020، بل وكانت من ضمن الصيحات الأكثر رواجًا، وقد جمعنا بالصور أجمل التصميمات المتنوعة لتختاري بدوركِ ما يعجبكِ وما يناسبكِ.



أقمشة الميتالك موضة هذا الموسم





تنوعت الأزياء المصنوعة من أقمشة الميتالك ضمن مجموعات موسم خريف وشتاء 2019-2020، حيث منها شاهدنا الفساتين والتنانير والقمصان، والبناطيل والمعاطف أيضًا، والجدير بالذكر أنّ هذه الموضة عادت وبقوة من حقبتي السبعينيات والثمانينيات، لتكون الأكثر رواجًا، وقد تنوعت ألوانها بين الذهبي والفضي بشكل أساسي، الى جانب الدرجات المعدنية مثل الأخضر والزهري والأزرق وغيرها، وقد شاهدنا أجمل التصميمات لدى كل من موسكينو Moschino، وغوتشي Gucci، وسانت لوران Saint Laurent، ورولان موريه Roland Mouret والقائمة تطول.



كيف تعتمدين موضة أقمشة الميتالك هذا الموسم

موضة أقمشة الميتالك

هنالك العديد من الأساليب اللافتة لتنسيق أقمشة الميتالك، لكن عليكِ أن تحذري الأسلوب المبهرج والمبالغ به من ناحية تنسيق المجوهرات والاكسسوارات، وننصحكِ أن تنسقي مع أقمشة الميتالك الأسود والأبيض والرمادي ودرجات البيج، وتستطيعين أيضًا أن تجمعي بين أكثر من درجة من الميتالك مثل الفضي مع الذهبي للمناسبات الرسمية.



أزياء ميتالك موضة هذا الموسم شاهدي التصميمات التي اخترناها لكِ من أحدث الإصدارات لموسم خريف وشتاء 2019-2020.

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