فساتين سهرة سوداء صيحة ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - أدرجت دور الأزياء العالمية تشكيلة واسعة من فساتين السهرة باللون الأسود ضمن مجموعات أزياء ما قبل خريف 2019 ما يعني تصميمات تخدم اطلالات جميع الأعمار وكافة أشكال القامات.

وكما هو الحال دائمًا في مجموعات إيلي صعب Elie Saab، توفرت في مجموعة ما قبل خريف 2019 تشكيلة من فساتين السهرة التي تبرز الخصر النحيل والساقين الطويلتين، نرصدها لكِ في 22 موديل لتختاري منها ما يعزز أناقتك في سهرات الموسم المقبل.



فساتين سهرة سوداء بحسب الطول وشكل الجسم

Reem Acra



احتفظت فساتين السهرة الـ V Neck بمكانتها كأحد أبرز إتجاهات موضة 2019، وتألقت عارضات جيني بيكهام Jenny Packham وتاداشي شوجي Tadashi Shoji بتصاميم عالية الخصر وتنانير هدلة وأخرى معانقة للقامة تساعد من ترتديها في إطالة جسمها القصير.

- هيمنت على مجموعات خريف 2019 فساتين السهرة ذات الأكتاف المحبوكة بالتطريز الناعم مثل فستان ماركة باميلا رولاند Pamella Roland، أيضًا لفتنا الحضور الكبير لفساتين السهرة ذي الأكمام المنفوخة لدى ريم عكرا Reem Acra و برابال غورونغ Prabal Gurung، وكلها تصاميم تظهر الأكتاف الكنزة بشكل أعرض.





- برزت هذا العام صيحة فساتين السهرة القصيرة مستقيمة القصة كما في موديلات دينيس باسو Dennis Basso وجي ميندل J. Mendel، أعتمديها لتزيدك طولًا وتجنبيها فقط اذا كنتِ ممتلئة القامة لأنها ستسلط النظر على جميع عيوب جسمك.

- لا تخلو مجموعات وعروض أي موسم من فساتين السهرة المنفوشة، وندعوك لمطالعة الموديلات الفخمة من توقيع إيلي صعب Elie Saab، ريم عكرا Reem Acra وساشين آند بابي Sachin & Babi، أختاريها لتكون رفيقتك في السهرات الهامة لتمنحك فخامة وتخفي المناطق الممتلئة.





فساتين سهرة سوداء من تصميم ايلي صعب

Elie Saab



سيطرت فساتين السهرة المصممة بياقة V Neck على مجموعة المصمم اللبناني والتي تساعد في إطالة الرقبة وتنحيف منطقة الصدر وبالتالي هى من أنسب القطع لصاحبات القوام على شكل التفاحة.

قدم إيلي صعب تشكيلة فخمة من فساتين السهرة المنفوشة التي نرشحها لذوات القامة على شكل الكمثرى حيث تساعد في إخفاء منطقة الأفخاذ الممتلئة، أختاريها بتفاصيل على الأكتاف لتركزي النظر على الجزء النحيف من قامتك.

أولى المصمم اللبناني العالمي إهتمامًا كبيرًا لفساتين السهرة المحددة للقامة المستوحاة من شكل حورية البحر Mermaid dresses والتي تساعد في إطالة القامة، أيضًا ضمت مجموعته لهذا الموسم فساتين مزدانة بتطريز عمودي يوحي بأنكِ أكثر طولًا.

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