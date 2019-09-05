عبايات ملونة بتصاميم جديدة مناسبة للجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - مع اقتراب العودة الى الجامعة، تلجأ الفتيات الى تنسيق إطلالتهن بما يتناسب الأجواء الدراسية. والكثير منهن، لا سيما المحجبات يقمن بتنسيق أزيائهن العصرية ذات الطابع الخليجي التي تتلاءم مع تقاليد المجتمعات العربية العريقة وفي الوقت ذاته التي تتميز بتصميم مريح وعملي. وبما أن الفتيات الخليجيات من أكثر الفتيات العربيات اهتماماً بإطلالاتهن بالعباية سواء الكاجوال أو الكلاسيكية، فقد اخترنا اليوم لبنات الجامعة أجمل موديلات العبايات ذات التصاميم العصرية والناعمة في الوقت ذاته، وقد تنوعت ألوان هذه العبايات بين الأسود والأبيض والأزرق والأخضر والزهري، وبعضها كانت مزينة بنقوشات ناعمة، أو ملونة أضافت لها لمسات شبابية. إليك مجموعة من عبايات ملونة بتصاميم لافتة وعصرية ومن أبرز المصممين الخليجيين، لتستلهمي إطلالتك بالعباية في الجامعة وتنعمي بإطلالة كاجوال ومتجددة دائماً.



أجمل عبايات ملونة بتصاميم جديدة للفتاة الجامعية بالصور





عباية ملونة ومطرزة بأوراق الشجر لإطلالة شبابية

تعتبر العباية سواء الكاجوال أو الكلاسيكية التقليدية من الأزياء الشرقية الأنيقة بامتياز. واذا كنت تفضلين العباية لاطلالاتك الجامعة، يمكنك اختيار عباية بيضاء مطرزة بأوراق الشجر الحمراء من نخبه بتصميم عصري لافت. وللمزيد من التألق تستطيعين تنسيق العديد من التصاميم اسفل العباية، مثل بنطلونات الجينز الشبابية، وغيرها من القطع.

عباية بيضاء مطرزة بأوراق الشجر الحمراء من نخبه

تسوقي من المول.كوم بسعر 260.36 ريال سعودي.



عبايات ملونة رياضية للفتاة الجامعية

تبحثين عن إطلالة كاجوال بالعباية وتناسب الأجواء الرياضية، انتقي عباية رياضية باللون الكحلي بخط رمادي من نخبه بتصميم السحاب للمنتصف، ونسقي معها بنطال رياضي ضيق، لتتألقي بإطلالة كاجوال رياضية.

عباية رياضية باللون الكحلي بخط رمادي من نخبه

تسوقي من المول.كوم بسعر 190.24 ريال سعودي.





عبايات ملونة بتصاميم نابضة بالحياة للفتاة الجامعية

إذا كنت تبجثين عن إطلالة غير تقليدية وعصرية بالعباية، يمكنك اختيار عباية حمراء مطرزة مع فستان داخلي من أيلا سليكتس بلمسات فنية مفعمة بالحياة تناسب إطلالتك الجامعية.

عباية حمراء مطرزة مع فستان داخلي من أيلا سليكتس

تسوقي من المول.كوم بسعر 522.86 ريال سعودي.





عبايات ملونة لإطلالة جامعية ناعمة

تعتبر العبايات الناعمة ذات الألوان المحايدة الهادئة من اكثر الصيحات الرائجة لهذا الموسم. ولإطلالة أنيقة وعصرية في الوقت ذاته، اعتمدي عباية باللون الخوخي للنساء مع جيوب امامية من رهف، بتصميم مريح يناسب إطلالتك الناعمة للجامعة.

عباية باللون الخوخي للنساء مع جيوب امامية من رهف

تسوقي من المول.كوم بسعر 219.45 ريال سعودي.



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عباية ملونة لإطلالة جامعية أنيقة

للراغبات في الحصول على إطلالة أنيقة وعصرية في الوقت ذاته، وبعيداً عن المبغالة، لا تترددي في اختيار عباية نسائية بثلاث ألوان متدرجة من لوزان، بتدرجات اللون الرمادي مع الأبيض من قماش الكريب بتصميم مفتوح، مع أكمام طويلة واسعة وضيقة من الأطراف.

عباية نسائية بثلاث ألوان متدرجة من لوزان

تسوقي من المول.كوم بسعر 1178.57 ريال سعودي.



عباية بصيحة الكروم لإطلالة جامعية عصرية

تعتبر صيحة الكروم من الصيحات الأكثر رواجاً، وقد تم ادخالها في تصاميم العبايات لتتناسب مع إطلالة الفتاة المحجبة. فإذا كنت من محبي صيحة الكروم وترغبين بإطلالة أنيقة وعصرية في الوقت ذاته، يمكنك اختيار عباية بيضاء بتطريز أسود من لوك ستايل بخامة الحرير الندى الكوري. ولا تنسي ان تنسيقها مع حجاب باللون الأسود للمزيد من التألق.

عباية بيضاء بتطريز أسود من لوك ستايل

تسوقي من المول.كوم بسعر 158.57 ريال سعودي.



تتميز هذه العبايات الملونة التي اخترناها لك، بأشكالها وتصاميمها الفاخرة وجودة الأقمشة المستخدمة، لكي تتناسب مع العديد من الاطلالات الجامعية التي تتسم بالنعومة والأناقة. وتستطيعين تنسيق العديد من التصاميم اسفل العباية، مثل بنطلونات الجينز الشبابية، وغيرها من القطع. ولا تنسي أن تكملي إطلالتك بالعباية مع الاكسسوارات الشبابية، مثل الأحذية الرياضية المريحة، والحقائب الكبيرة العملية، وبعض الاكسسوار الرقيق، وكذلك اختاري عباية الجامعة العملية؛ التي يسهل ارتداؤها فمثلاً اتجهي إلى العبايات المفتوحة؛ فهي ستمكنك من ارتدائها على أحد الفساتين الضيقة، أو على بنطلون وبلوزة لمزيد من التجديد من طلتك. وابتعدي عن المبالغة والتكلف في إطلالتك الجامعية. واتجهي إلى العبايات التي تحتوي على رباط؛ فهي ستكون خيار الأمثل في الأوقات التي تكونين فيها على عجلة من أمرك.

اختاري من مجموعة عبايات الجامعة التي انتقيناها لك اليوم ما يعجبك لتتألقي بإطلالات عصرية وأنيقة في الوقت ذاته.

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