تنسيقات للرجل من وحي اليوتيوبر السعودي حسن بن محفوظ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - حسن بن محفوظ، يوتيوبر سعودي، يقطن في مدينة جدة، اشتهر من خلال مشاركته مع أخيه التوأم ببرنامج المواهب "أراب غوت تالنت"، يحرص على مشاركة متابعيه تفاصيل يومياته مع زوجته فرح، أو أخيه التوأم حسين، ويتابعه على موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" أكثر من 900 ألف متابع، ومن أجل نسبة مشاهديه العالية في اليوتيوب والسناب شات، فهناك الكثير من مقلِّدي أسلوب أزيائه؛ حيث يعطيها الكثيرَ من الاهتمام بالتنسيقات والموضة واللمسات المبتكرة.

تنسيقات للرجل من وحي حسن بن محفوظ





ونلاحظ أنّ هناك دائمًا لمسة عصرية ومتجددة في اطلالاته، تدل على حُسن اختيار أزيائه؛ حيث يُتقن اختيار الألوان والموديلات المختلفة التي تناسبه، وعادةً ما يرتدي التيشيرتات المختلفة مع البنطلونات الطويلة أو القمصان والبلوڤرات العصرية مع الشورتات، ويظهر بالمعاطف أو القمصان الملونة والبنطلونات الطويلة، ويحرص على اختيار موديلات أزيائه بأبرز صيحات الموضة الرجالية. ويميل للونين الأسود والأبيض بشكلٍ عام، كما يميل لاختيار الأحذية الرياضية، أما البنطلونات فيختار البنطلونات الملوَّنة كالكاروهات أو البني أو الكحلي أو الأخضر، وبالنسبة للتيشيرتات، فيميل للبسيطة التي تحتوي على كتابة أو علامات صغيرة، في حين يفضل الجاكيتات أو القمصان الملونة المُفْعَمَة بالحياة، ودائمًا ما يُكمل مظهره الأنيق باللون الأسود في أسورته وساعته المعتادين، ونظاراته الشمسية المختلفة.

تنسيقات للرجل من وحي حسن بن محفوظ

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