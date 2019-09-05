النمش علامة جمال أبرزيها على طريقة ميغان ماركل

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - استطاعت دوقة ساسكس أن تحوّل هذه النقاط الداكنة التي تعتقد بعض السيدات أنها تؤثر سلبا في نضارة بشراتهن ولونها، إلى علامة جمالية بدأت تفكر السيدة بإبرازها. ففي أكثر من مناسبة، صرّحت ميغان ماركل أنها مهووسة بـ النمش الظاهر على وجهها وهي تحرص دائماً على عدم إخفائه عند وضع المكياج.
فما هي الوسيل لإبراز النمش عند تطبيق المكياج؟
1. كريم الأساس
لأنها تعشق إبراز النمش في وجهها، تبتعد ميغان ماركل عن اختيار كريم الأساس ذات التركيبة السميكة وتتّجه إلى شراء التركيبات الخفيفة والناعمة التي تمنح بشرتها لوناً جذاباً من دون أن تخفي هذه النقاط البنيّة التي تزيدها جاذبية. لذا هي تختار كريم CC مع حماية عالية من أشعة الشمس.
بإمكانك اختيارClinique Moisture Surge CC Cream SPF 30 .
2. الكونسيلر
تأكدي من استخدام الكونسيلر في المكان المناسب. فالهدف منه هو إخفاء الهالات السوداء وعيوب البشرة، وإذا كنت تطمحين إلى إظهار النمش على وجهك كما تفعل ميغان. فما عليك سوى تجنّب وضع الكونسيلر على الأماكن التي تنتشر فيها هذه النقاط.
بإمكانك اختيار Benefit Booiing Industrial Strength Concealer
3. البودرة
إذا كنت تفضّلين إتمام مكياج البشرة مع طبقة من البودرة كما تفعل ميغان ماركل، اختاري إذاً البودرة الشفافة والحرّة، فهي تثبّت كريم CC من دون أن تحدث طبقة لون إضافية على بشرتك.
بإمكانك أن تختاري Nars Light Reflecting Loose Setting Powder .
4. البرونزر
إذا كنت ترغبين في استخدام البرونزر لتحصلي على سحنة جذابة، بإمكانك ذلك من خلال توزيع هذا المستحضر على البشرة بواسطة فرشاة بشعيرات رقيقة تجعل كميّة البرونزر المستخدمة قليلة وبالتالي لا تبدو بشرتك داكنة.
بإمكانك أن تختاري ESTÉE LAUDER Bronze Goddess Powder Bronzers Medium.
5. ارسمي النمش
نعم... إذا كانت بشرتك خالية من النمش وكنت تعشقين بشرة ميغان ماركل، بإمكانك أن توزّعي نقاط نمش صناعية على بشرتك وفي الأماكن التي تريدين، وذلك من خلال استخدام قلم مقاومة للماء وخاص برسم النمش.
بإمكان اختيار Lime Crime's Sunkissed Freckle Pen.
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