مكياج على طريقة Nilo Haq

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - تتعدد أساليب المكياج التي تعتمدها خبيرة المكياج ومدونة التجميل السعودية نيلو هاك Nilo Haq، فتبرز من خلالها ملامح المرأة بطريقة متقنة وجذابة لتمنحها إطلالة مفعمة بالأنوثة وتضفي على مظهرها الأناقة والرقي.

وفي ما يلي، سنقدم لك طريقة تطبيق مكياج بأسلوب Nilo Haq.



مكياج زهري براق

يعد المكياج الزهري من أكثر أساليب المكياج التي تميل إليها خبيرة المكياج السعودية Nilo Haq، فهو مكياج مشرق يمنح المرأة إطلالة حيوية متوهجة. فإذا كنت من محبات المكياج الزهري، طبقيه بأسلوب Nilo Haq، فهو يرتكز خصوصاً على ظلال العيون الزهرية البراقة فوق الرموش العلوية والأيلاينر الأسود الممدود على طول الرمش الأعلى وحتى حدود العين الخارجية، وأحمر الشفاه الزهري الذي يرسم الشفاه بطريقة بارزة وجذابة، إضافة الى البلاش الزهري الذي يضفي على الوجه تورداً طبيعياً، والماسكرا التي تعمل على جعل العين أكثر وسعاً وحجماً.

مكياج زهري



مكياج شفاه جريء

إن كنت من محبات مكياج الشفاه الجريء، لا سيما باللون الأحمر الفاقع، فاستوحيه من Nilo Haq، فهي تعتمده بطريقة جذابة ومفعمة بالأنوثة، بحيث تبرز الشفاه باستخدامها أحمر الشفاه الأحمر القوي، بطريقة متقنة تحدد من خلالها الشفاه لتمنح المرأة أنوثة فائقة. من جهة أخرى، تركز في مكياج العيون على الرموش الاصطناعية الطويلة جداً والكثيفة، والظلال الناعمة، لتصنع تناغماً رائعاً بين مكياج العيون والشفاه. إضافة الى ذلك، تستخدم البلاش الوردي على عظمتي الخدين لتمنح البشرة توهجاً طبيعياً وإشراقة فائقة. بإمكانك اعتماد هذا المكياج للمناسبات وحفلات الأعراس، فهو يمنحك إطلالة لافتة جداً في غاية الفخامة.

مكياج شفاه جريء



مكياج عيون قوي

تحرص Nilo Haq على إبراز العين بطريقة جذابة، لا سيما للمرأة التي تمتلك ملامح شرقية وعيون واسعتين، فتعتمد مكياج العيون القوي والفخم، والذي يرتكز على ظلال العيون الداكنة مثل الأسود والبني، فتظلل العين وتمنحها وسعاً وحجماً، وترسمها بالأيلاينر الأسود العريض على طول الرموش العلوية، مع خط ناعم على حدود الرمش السفلي. في المقابل، تعتمد أحمر الشفاه الناعم باللون النيود المائل الى الوردي، وذلك لتفادي المبالغة، مع لمسة ناعمة من البلاش الوردي.

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