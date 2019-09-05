طلاء أظافر خريف 2019 الأكثر رواجاً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - تبرز هذا الخريف ألوان طلاء أظافر مميزة جداً مستوحاة من أجواء هذا الفصل، وقد تم استلهامها من المصممين المشهورين والعلامات التجارية العريقة التي تُعنى بموضة المناكير. فتألقي بطلاء أظافر خريف 2019 الأكثر رواجاً وتمتعي بأظافر جذابة جداً.



النحاسي الكلاسيكي

يشكل المناكير النحاسي أحد أفضل الألوان الخريفية وأكثرها انتشاراً، لا سيما النحاسي الكلاسيكي من علامة Essie، الذي يشبه كثيراً أوراق الشجر المتساقطة في هذا الفصل. وبغض النظر عن لون بشرتك، بإمكانك اعتماد المناكير النحاسي الكلاسيكي هذا الخريف، وتنسيقه مع مختلف إطلالاتك.

المناكير النحاسي الكلاسيكي



البني الفاتح

سيكون المناكير البني الفاتح من أكثر ألوان المناكير رواجاً لخريف 2019، نظراً الى أنه احتلّ حيزاً كبيراً في عروض الأزياء العالمية لهذا الموسم، حيث ظهرت العديد من العارضات بأظافر بنية فاتحة في إطلالة بسيطة ومتجددة في آن.

المناكير البني الفاتح



الأرجواني

إذا كنت تنتظرين بفارغ الصبر الطقس البارد لتعتمدي ألوان المناكير الداكنة، فإن المناكير الأرجواني الداكن سيشكل خياراً رائعاً لك، فهو الوسيلة المثالية لاستقبال فصل الخريف، كما أنه ملائم للبشرة البيضاء والداكنة في آن. ننصحك باعتماد Côte's nail polish shade No. 91.

المناكير الأرجواني



الأسود

إذا كنت تحبين المناكير الأسود، فإن موسم خريف 2019 هو الوقت المثالي لاستخدامه، حيث سيكون من بين ألوان المناكير الأكثر رواجاً وانتشاراً، وهو ملائم كثيراً لصاحبات البشرة البيضاء. وقد شوهد هذا اللون بشكل كبير على منصات عروض أسبوع ميلان لموضة خريف 2019.

المناكير الأسود



الأخضر الزمردي

سيكون المناكير باللون الأخضر الزمردي خياراً مثالياً لك خلال هذا الخريف، بإمكانك اعتماد CND's Shellac polish in Aura، فهو سيجعل أظافرك كقطعة فنية رائعة الجمال، لا سيما إذا كنت تمتلكين بشرة بيضاء.

المناكير الأخضر الزمردي



الكروم المتدرج

إنه لون مناكير ساحر وجذاب بنغمات الجواهر الثمينة، يشبه لون الطبيعية في فصل الخريف، بالتالي لا تترددي في اعتماده على أظافرك، فهو لون لافت للنظر ومميز. يلائم هذا اللون ذوات البشرة البيضاء فيجعل يديهن ساطعتين وجذابتين.

المناكير الكروم المتدرج



البرتقالي اللامع

إذا كنت تحبين المناكير البرتقالي، اعتمديه هذا الخريف بإصدار أكثر دفئاً ليتلاءم مع أجواء هذا الفصل. بإمكانك مثلاً اعتماد هذا اللون من علامة Essie، كونه يمنح أظافرك لمسة لامعة مميزة، وهو يلائم كثيراً ذوات البشرة السمراء.

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المناكير البرتقالي اللامع

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