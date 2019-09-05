كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 04:42 مساءً - تشقق القدمين وتصلب الجلد أسفل الكعب، تعد من أكثر المشكلات التي يواجهها الكثيرون، جراء فقدان البشرة لزيوت الجسم الطبيعية، والتعرض الكثير للمياه وانخفاض نسبة الرطوبة وخصوصاً في فصل الشتاء، وكذلك إهمال العناية وقلّة ترطيب القدمين. بالإضافة إلى انتعال الأحذية غير المناسبة، واتّباع أساليب الحياة غير صحية. وللتخلص من مشكلة تشقق وجفاف القدمين، لا بد من الاهتمام والعناية بالقدمين وترطيبهما من خلال استخدام منتجات والعناية بالقدمين لحمايتهما من التشقق والجفاف. لذا، سنقدم لك أفضل منتجات وأدوات العناية بالقدمين وحمايتها من التشققات في السطور الآتية:



إليك، أفضل منتجات وأدوات العناية بالقدمين وحمايتهما من التشققات بالصور





أفضل مقشر ومنعم للقدمين:

تعانين من مشكلة ظهور الجلد الميت في قدميك وتبحثين عن طرق سهلة وآمنة في التخلص من هذه المشكلة، بعيداً عن ارتياد صالونات التجميل التي تعنى بحل هذه المشكلة؟! إليك مقشر ومنعم للأقدام باللون الأبيض من بيبي ليس لتنظيف وتقشير الجلد الميت، إضافة إلى تنعيم القدمين ومنحها ملمساً ناعماً. يتميز هذا المنتج بسهولة استخدامه وقدرته الفعالة في التنعيم، فهو لا يسبب اي آثار جانبية؛ كونه مصنوع من مواد ذات جودة عالية. إضافة الى الميزات الآتية:

يحتوي على ثنائي البكرات ليسهل عملية تنظيف وتقشير الجلد الميت

سهولة تنظيف الجهاز وإعادة استخدامه بفعالية البكرات قابلة للغسيل وقابلة للتبديل لضمان النظافة المثالية.

قابل للنقل والتخزين

طريقة الاستخدام:

قومي بلف بكرة التقشير على الأماكن المتضررة من قدميك لتتخلص من الجلد المتصلب ثم، استخدمي لفة التلميع كخطوة نهائية من أجل بشرة أنعم.

مقشر ومنعم للأقدام باللون الأبيض من بيبي ليس

.تسوقي من المول.كوم بسعر 129.68 ريال سعودي



أفضل جهاز لإزالة الجلد المتصلب ومنح القدمين ملمساً كالحرير

من منا، لا تحلم بقدمين ناعمتين كالحرير ومن دون تشققات وجلد متصلب حول القدمين؟! لتحقيق هذه الغاية، إليك الحل الأفضل للحصول على أقدام ناعمة كالحرير من خلال استخدام جهاز مزيل للجلد المتصلب والمتشقق من هوم بيوتي. وهو جهاز مبتكر لتنعيم القدمين، ويتميز بجودته العالية والآمنة والفعالة في إزالة الجلد المتصلب. يعمل هذا الجهاز من خلال استخدام اسطوانة تدور في محورها بسرعة تصل الى ٣٠ مرة في الثانية لتمنح باطن وكعب القدمين ملمساً ناعماً. كما أنه يعطي نتيجة أسرع وأكثر أماناً مقارنة بأي جهاز آخر، أو حتى الأدوات المعدنية التي قد تؤذي البشرة أحياناً. إضافة الى ميزات أخرى ولعل أهمها:

يجعل البشرة ناعمة في بضع ثوان.

سهل التحكم.

أفضل من كشط المعادن.

يزيل تصلب الجلد من القدمين في ثوان.

يشمل 2 مايكرو بكرات معدنية.

سهل الاستخدام.

آمن وفعال جداً.

جهاز إزالة الجلد الجاف والمشقق من هوم بيوتي

تسوقي من المول.كوم بسعر 105.00 ريال سعودي.





أفضل كريم للعناية بتشققات القدمين

لا تقتصر العناية بالقدمين في إزالة الجلد الميت فقط، بل إنما ترطيبهما يساهم في الحد من التشققات الجلدية ويمنع ظهورها أيضاً. لذا، عليك استخدام كريمات مخصصة لهذه الغاية شريطة أن تكون ذات جودة عالية لضمان فعاليتها. إليك، كريم العناية بتشققات القدمين - 75 مل من بيرل كوين للعناية بتشققات القدمين والحفاظ على ترطيبها. الذي يتميز بتركيبة خاصة غنية بزيت اللوز وزيت الافوكادو وفيتامين اي و ب 5. إضافة الى الميزات الآتية:

يساعد على التخلص من الجلد الميت

يساهم فى علاج الجفاف والتشققات وخشونة القدمين

يمنح القدمين نعومة وعناية فائقة

طريقة الاستخدام:

يستخدم مرتين الى ثلاثة مرات يومياً، خصوصاً قبل النوم. وللحصول على نتيجة أفضل، يجب ارتداء الجوارب أثناء النوم.

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كريم العناية بتشققات القدمين - 75 مل من بيرل كوين

تسوقي من المول.كوم بسعر 63.00 ريال سعودي.





أفضل ماسك لحماية القدمين من التشققات

ان تطبيق الأقنعة التجميلية ليس للعناية بالوجه والجسم فقط، بل من المهم أيضاً تطبيق الأقنعة الخاصة بالقدمين لعلاج تشققات الجلد الميت والحد من تراكمها وكذلك حمايتها من الجفاف. ومن أجل تحقيق ذلك، ننصحك باستخدام أفضل ماسك منزلى من البارافين للقدمين من ميشا، الغني بمكونات البارافين الذي يعالج البشرة القاسية والخشنة؛ كونها تحبس الرطوبة. إضافة الى احتوائه على الزيوت النباتية الطبيعية ومكونات اليوريا والليمون والزنجبيل، لمنح القدمين ملمساً ناعماً.

طريقة الاستخدام:

طبقي الملصقات المضمّنة للحفاظ على الأقنعة على قدميك.

ماسك منزلى من البارافين للقدمين من ميشا

تسوقي من المول.كوم بسعر 16.29 ريال سعودي.





هناك العديد من المنتجات وأدوات العناية بالقدمين، التي تساعدك في التخلص من تشققات القدمين وترطيبها، ولكن يجب التنويه بأهمية استخدام المنتجات والأدوات ذات الجودة العالية لضمان فعاليتها والحد من الآثار الجانبية التي قد تؤذي بشرتك. لذلك، قدمنا لك أفضل المنتجات والأدوات ومن أبرز العلامات الرائدة في مجال مستحضرات العناية بالبشرة، لا سيما بشرة القدمين، لتنعمي بقدمين ناعمتين كالحرير وتكملي إطلالتك الجمالية.

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