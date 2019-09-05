صور.. بطلة مسلسل "زواج مصلحة" التركي تتحول من أنثى لذكر

فاجئت النجمة التركية "إيبيك أيسن"، بطلة مسلسل "زواج مصلحة"، جمهورها بإعلانها عن تحويل جنسها من أنثى إلى ذكر، واختارت لنفسها اسمًا جديدًا وهو"أطلس كازان"، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الوسط الفني وخارجه.

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وكشفت كازان، بأنها بدأت هذه الخطوة منذ 4 سنوات ماضية، وخضعت منذ عامين لأول عملية تحول، وأخفت هذه الأخبار عن الجميع، بحسب تصريحاتها للصحافة التركية، موقع "تركيا بوست".

ومسلسل زواج مصلحة هو مسلسل درامي مُدبلج، يتخذ طابعاً كوميدياً، ويُعرض عبر قناة "إم بي سي"، وهو مسلسل تركي تمت دبلجته إلى اللغة العربية، وفيه كم كبير من الرومانسية الجميلة، وقد ذاع صيت هذا المسلسل لما يتميز به من إبداع من قبل الممثلين الأتراك الذي أدوا فيه الأدوار، بالإضافة إلى قصته الجميلة، كما أن العمل يضم كماً كبيراً من الإثارة والمتعة والتشويق، وهذا العمل من بطولة الممثلة سيرين سيرينس، والممثل باريش اردوتش والممثل بيرك اوك.