ريهام تطلب الخلع: "جوزي بينتقم مني عشان أخويا طلق أخته"

قضية جديدة، تنضم لآلاف النزاعات في محكمة الأسرة، بطلتها شابة في العقد الثاني من عمرها، تطالب بالخلع بعد أن قام زوجها بطردها ومنعها من دخول منزلها بعد أن قام أخيها بتطليق أخت زوجها، لتكون تلك الشظية التي أشعلت النار في البيت.

قالت "ريهام.أ" صاحبة الـ29 عاما لـ "الوطن" إنها تزوجت منذ عامين هي وأخيها بنفس اليوم وكانت حياتها الزوجية مستقرة نوعا ما لا يشوبها سوى المشاكل الزوجية المعتاد عليها التي لم تصل لحد الطلاق، ولكن بدأت المشاكل تتسلل إلى حياتها عندما بدأت الخلافات تنشب بين أخيها وزوجته "أخت زوج ريهام"، وبدأت حماتها تتدخل بشكل واضح في حياتهم، ليصل بها الحال أن تطرد من المنزل بأمر من حماتها: "حماتي قالت لي ملكيش مكان في البيت دا أنت مش أحسن من بنتي اللي طلقتوها وهديتوا بيتها أنت ووالدتك"، كانت هذه أولى كلمات ريهام التي روتها أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود بمحافظة الغربية.

تتابع صاحبة الـ29 عاما، حديثها بأنها طلبت من زوجها أن يبقوا بعيداً عن تلك المشاكل ويحافظوا على بيتهم ولكن الرأي الأول والأخير كان لوالدته فمنذ أن بدأت الخلافات وزوجي قاطعني لا يأكل معي ولا يتحدث إلى ولا يعطيني مصروف وعندما وقع الطلاق بين أخي وأخت زوجي عاد زوجي من عمله وقال لي: "سيبى البيت وروحي عند أهلك على ما نشوف الدنيا هتمشي إزاى وروحت عند أهلي ومن بعدها مبقاش يرد على تليفوناتي ولا يسأل عليا حتى، وتدخل أهل الخير للصلح بيننا وعدت إلى منزلي، ولكن والدته كانت تعاملني أسوأ معاملة، مش حاسة أني إنسانة عايشة وليها كيانها، ومانعة جوزي يقرب مني، وقالت لي لازم أجوزه عليكي وفعلا راحت خطبت ليه وأنا على ذمته، منهم لله رجعوني البيت عشان يذلوا فيا ويقهروني، وأما طلبت الطلاق رفضوا عشان ميدونيش حقوقي، مع إن أخويا أما طلق بنتهم خدت حقوقها كاملة بما يرضي الله"

وقال والد ريهام لـ"الوطن"، إنه قرر أن يرفع دعوى الخلع ضد زوج أبنته بعد أن استنفذ كل المحاولات للصلح بينهم ورفضوا حفاظا عليها فهو لم يكن يتمنى لها حياه مثل هذه، قائلا لها: "بنتي كانت كل ما تطلع برا شقتها يغيروا مفتاح الباب ويسبوها على السلم بالساعات لحد ما يفتحولها، وأخر مرة غيروا مفاتيح البوابة وقالولها روحي عند أبوكي عشان أهل العروسة الجديدة جاين عندنا بكرا، ومرضيوش يفتحوا ليها الباب، أنا السبب في اللي أنتي وصلتى ليه يا بنتي وأن شاء الله هعوضك عن كل حاجة شوفتيها"، لذلك رفعت ريهام دعوى الخلع ضد زوجها بعد أن رفض تطليقها بالتراضي انتقاماً منها لطلاق أخته.